Chefes talibãs chamam EUA para dialogar diretamente

Doha/Washington. Os talibãs chamaram, ontem, os Estados Unidos para um diálogo direto através de seu escritório político em Doha (capital do Catar) e pediu a Washington, em uma mensagem incomum, que aceite as reivindicações do povo afegão, após reiteradas negativas de qualquer conversa com o governo de Cabul e seus aliados internacionais.

"O escritório político do Emirado Islâmico do Afeganistão (como se autodenominam os talibãs) chama os oficiais americanos a conversar diretamente sobre uma solução pacífica para o conflito afegão", afirmou o departamento catariano do partido insurgente, em comunicado.

"Ajudará a encontrar uma solução se os EUA aceitarem as demandas legítimas das pessoas afegãs e escutar suas próprias preocupações e pedidos para a discussão através de um canal pacífico", disseram na nota.

A formação não detalhou quais são as demandas dos afegãos, mas o seu principal pedido até então é a retirada das tropas internacionais e o fim da invasão americana iniciada em 2001, que derrubou o regime talibã. Há algumas semanas, o governo afegão revelou que iniciou um processo de aproximação com facções talibãs na Turquia, com vistas a iniciar um processo de paz.