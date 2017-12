Catalunha vai às urnas e pode decidir futuro de separatismo

00:00 · 21.12.2017

Barcelona/Bruxelas. Uma sociedade catalã profundamente dividida decide hoje se renova, ou não, sua confiança nos separatistas, em eleições regionais excepcionais convocadas após a destituição de seu Executivo, cujo presidente, Carles Puigdemont, está na Bélgica, e parte de seu governo, preso. Cinco milhões e meio de catalães são esperados nas urnas nessa eleição convocada pelo governo central de Mariano Rajoy depois de aplicar o artigo constitucional 155.

A medida permitiu a Rajoy destituir o Executivo catalão e dissolver o Parlamento, depois que a Casa proclamou independência, em meio à maior crise política vivida pela Espanha desde a restauração da democracia.

As pesquisas apontam dois partidos como favoritos: os separatistas da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), cujo líder, Oriol Junqueras, está em prisão preventiva como suspeito de sedição e de rebelião; e o Ciudadanos, um partido favorável à unidade da Espanha e primeira força de oposição na Câmara.

Aliança

Simultaneamente, as mesmas enquetes sobre o pleito preveem que nenhum dos dois poderá governar sozinho. Também está em jogo a possibilidade de que uma mulher acabe presidindo a Generalitat pela 1ª vez: Inés Arrimadas, de 36 anos, do Ciudadanos, nascida na Andaluzia (sul) e estabelecida na Catalunha há mais de uma década; ou Marta Rovira, da ERC, de 40, oriunda de Vic, um reduto nacionalista.

Nos atos de encerramento da campanha, Puigdemont - candidato da plataforma separatista recém-criada Juntos pela Catalunha- discursou, insistindo em que os únicos resultados aceitáveis são sua reeleição. Levantou dúvidas sobre sua reação a uma vitória de seu até agora sócio de governo, a ERC. "Se ganhar as eleições e for empossado como presidente, entrarei no Palácio da Generalitat com todo governo legítimo", afirmou.

O resultado deve ser "que o presidente e o governo que foram interrompidos voltem. Qualquer outra coisa é uma derrota, não uma derrota por alguns anos, mas por décadas".