'Brexit' avança, mas incertezas prosseguem no Reino Unido

00:00 · 07.07.2018 por Adriano Queiroz - Editor-Assistente

Há pouco mais de uma semana, o principal projeto de lei que embasa a saída do Reino Unido da União Europeia (processo conhecido como 'Brexit') recebeu a sanção real, após semanas de idas e vindas nas duas casas Legislativas britânicas.

Contudo, mesmo após essa vitória da primeira-ministra britânica Theresa May, seguem as incertezas sobre se, quando e como vai ser efetivado o rompimento entre o país e o maior bloco econômico do mundo, cujo PIB só é inferior ao dos Estados Unidos. Na sexta-feira (6), por exemplo, Londres propôs um acordo de livre comércio com a UE para o pós-Brexit.

Desde que os britânicos responderam à pergunta "Deve o Reino Unido permanecer como membro da União Europeia ou sair da União Europeia?" e 51,8% dos eleitores optaram por retirar o país da comunidade de nações europeias há cerca de dois anos, as negociações para que a decisão das urnas se concretize tem se arrastado e gerado uma série de interrogações.



Na teoria, a quinta maior economia do mundo e a segunda maior da UE deixará o bloco no dia 29 de março do próximo ano, mas até lá pontos importantes, como a questão fronteiriça, a situação dos europeus que vivem no Reino Unido (e vice-versa), além das questões comerciais suscitaram intensas rodadas de conversação entre as duas partes e serão alvo de críticas dos que se opõem ao 'Brexit'.

Segundo o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-USP), Kai Enno Lehmann, a saída do Reino Unido da UE tem demorado a ser concluída, porque "na prática, são dois processos. Um é o da saída, propriamente dita. O que tem de ser feito para que o Reino Unido possa sair? Tem várias coisas aí. Uma questão é a do dinheiro, o quanto o Reino Unido estava devendo à União Europeia. Então, tem coisas práticas, formais, que tem de ser resolvidas antes de o país poder sair do bloco. O segundo processo é a formalização da relação político-econômica entre o Reino Unido e a União Europeia, depois da saída".

Ainda segundo Lehmann, a própria composição política do Reino Unido, um Estado dividido em quatro nações (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte) e 14 territórios ultramarinos, é outro complicador para as negociações entre o país e a UE. Escoceses e norte-irlandeses, por exemplo, manifestaram já no referendo de 2016 uma expressiva rejeição ao "Brexit".

Nas duas nações, com forte histórico de movimentos separatistas, a maioria dos eleitores optou por permanecer no bloco.

"O caso mais problemático, nesse sentido, é o da Irlanda do Norte, porque qualquer recriação de uma fronteira dura entre a Irlanda e a Irlanda do Norte vai implodir o processo de paz na região", afirma o cientista político. A professora de Relações Internacionais na Universidade Federal de Goiás (UFG), Angélica Saraiva Szucko, lembrou, por sua vez, que "os escoceses, tradicionalmente favoráveis ao bloco europeu, afirmaram, logo após a divulgação do resultado, o interesse em realizar um novo referendo sobre a independência do país, o que não se efetivou, uma vez que o Partido Nacional Escocês perdeu força nas eleições parlamentares de junho de 2017, ficando com apenas 35 cadeiras. No caso norte-irlandês, foi cogitada a possibilidade de reunificação de toda ilha irlandesa, o que também não foi levado adiante com o fortalecimento dos unionistas nas eleições".

Divisões no governo

Além da complexidade do processo de negociação com a UE e das divisões entre as diferentes partes que compõem o Reino Unido quanto a essas tratativas, as divergências dentro do próprio governo e entre as várias correntes que apoiam o 'Brexit' também tem atrapalhado os objetivos de Theresa May, que se tornou premiê britânica apenas 19 dias após o referendo que apontou a saída do país do bloco econômico europeu.

Embora pertença à mesma agremiação política de seu antecessor David Cameron, o Partido Conservador e Unionista, e compartilhasse com ele, antes da votação, a visão de que o país deveria permanecer na União Europeia, May adotou desde o início de seu governo a postura de efetivar o processo de rompimento com o bloco decidido por um número maior do eleitorado britânico. "Atualmente, uma das maiores divergências dentro do partido refere-se ao tipo de acordo final que será alcançado", enfatiza a Angélica Szucko.

Kai Enno Lehmann observa que "há um debate bastante intenso no House of Commons, ou seja, na casa eleita diretamente, sobre como interpretar o resultado do plebiscito. Há uma facção bastante forte no Parlamento que diz: - Olha, nós temos instruções dos eleitores para sair da União Europeia, mas o plebiscito não decidiu o que é sair da União Europeia! E aí isso é um debate para o Parlamento. Dentro do Parlamento, há uma facção que, no Reino Unido, eles chamam de 'Brexit Ultras', que, basicamente, seriam as torcidas organizadas do 'Brexit', para quem sair da União Europeia tem que significar sair de tudo associado à União Europeia".

Impacto para o Mercosul

As negociações entre o Reino Unido e a União Europeia sobre o 'Brexit' se dão paralelamente às conversas do bloco com o Mercosul, formado por Argentina, Paraguai, Uruguai, além do Brasil, e da momentaneamente suspensa Venezuela.

Nesse contexto, que impacto econômico o 'Brexit' pode ter para o grupo de países sul-americanos? De acordo com Lehmann, "no caso do tratado entre a UE e o Mercosul, me parece, que se tiver um impacto talvez seja mais negativo, porque o Reino Unido promovia dentro do bloco, o livre comércio. É um país pouco protecionista e sempre era uma voz muito forte a favor de acordos de livre comércio. Isso talvez enfraqueça o movimento para concluir esse acordo".