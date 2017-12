Brasileiros estão entre os feridos no México

00:00 · 21.12.2017

Mahahual. Ao menos 12 turistas -sendo oito americanos- que chegaram ao Caribe mexicano em navios de cruzeiro morreram e outros 13 ficaram feridos, incluindo brasileiros, em um acidente rodoviário quando se dirigiam a uma zona arqueológica, informou ontem, o governo do estado de Quintana Roo.

"Entre os falecidos está uma pessoa de nacionalidade canadense, duas da Suécia e oito americanos", disse a fonte. O guia mexicano que acompanhava os turistas também morreu.

O acidente também deixou 13 feridos, entre eles "três cidadãos do Canadá, quatro do Brasil e quatro norte-americanos".

O ônibus, em que viajavam 31 pessoas, acidentou-se na estrada de Mahahual, a 350 km ao sul do popular balneário de Cancún (oeste), quando se dirigia para a zona arqueológica de Cacchoben, a 70 km de Chetumal, capital do estado de Quintana Roo. Mahahual, próximo da fronteira com Belize, é uma região turística onde chegam diversos navios de cruzeiro internacionais.

A Royal Caribbean Cruises revelou que dos 31 passageiros, 23 chegaram a Quintana Roo nos navios "Celebrity Equinox" e "Serenade of the Seas", que zarparam, respectivamente, no dia 16 de dezembro do Porto de Miami rumo às Ilhas Caimán, e em 15 de dezembro de Fort Lauderdale, Flórida, com destino a Cozumel, México. O motorista do ônibus se encontra ferido e detido.

As causas do acidente na estrada ainda são desconhecidas.