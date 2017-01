Barack Obama faz pronunciamento histórico nos EUA

00:00 · 11.01.2017 / atualizado às 08:34

Washington. Dez dias antes de deixar a presidência, Barack Obama se despediu oficialmente do povo americano em um discurso na noite de ontem. Ele falou para um público de 20 mil pessoas no McCormick Place, em Chicago.

Ele estava acompanhado por sua esposa Michelle, a quem Obama citou durante seu discurso, chegando às lágrimas, e pelo vice-presidente Joe Biden.

"Para Michelle e para mim, Chicago é onde tudo começou. É a cidade que nos mostrou o poder e a bondade fundamental dos americanos".

Aos gritos de "fique", o presidente foi bastante aplaudido, por diversas ocasiões. Ele abriu seu discurso com um agradecimento. "Hoje é minha vez de dizer obrigado. Todos os dias, aprendi com vocês. Vocês fizeram de mim um presidente melhor, e fizeram de mim um homem melhor". Enumerando índices positivos de criação de empregos e redução de pobreza, além de avanços internacionais como o acordo nuclear com o Irã, Obama disse que seria acreditar que tudo isso um dia seria realizado. "Mas foi isso que fizemos", ressaltou. O presidente falou ainda sobre a democracia nos EUA e reforçou a importância da união. Vaias foram ouvidas quando ele falou sobre a transferência do poder em dez dias, mas, cortando os protestos, Obama destacou que o processo eleitoral faz parte da democracia e que a transição seria pacífica, assim como quando George W. Bush entregou o cargo a ele há oito anos. Conforme haviam adiantado seus assessores, o tom do discurso foi basicamente otimista. "Nossa juventude e disposição, nossa diversidade e abertura, nossa incansável capacidade de arriscar e reinventar significa que o futuro deve ser nosso", disse.

"A mudança apenas acontece quando pessoas comuns se envolvem, se comprometem e se unem para exigi-la. Nossa democracia não irá funcionar sem o senso de que todos tenham oportunidades". A questão racial também teve destaque, com o presidente dizendo que ela "permanece uma força potente e muitas vezes divisiva em nossa sociedade". Ele incluiu ainda a questão da imigração em sua fala.

"Se não estivermos dispostos a investir nos filhos de imigrantes... Diminuímos os prospectos de nossos próprios filhos". "Avançando, temos que apoiar leis contra a discriminação - em contratações, em moradias, na educação e no sistema judiciário e criminal", acrescentou.

Ascensão meteórica

Aos 55 anos, depois de dois mandatos na Casa Branca, Barack Obama despediu-se ontem da vida política americana. O democrata, que passará o poder em 20 de janeiro ao republicano Donald Trump, escolheu a cidade de Chicago, terra de sua meteórica ascensão política, para discursar pela última vez como presidente dos Estados Unidos. As entradas - gratuitas - para este último discurso foram disputadas na madrugada de sábado (7), em frente ao centro de conferências onde centenas de pessoas fizeram fila apesar do frio glacial. A poucas quadras de distância, no Grant Park, imenso parque público encravado entre o Lago Michigan e arranhas-céus, que Obama falou na noite de sua primeira vitória, em 5 de novembro de 2008.

"Precisou de um longo tempo. Mas esta noite, graças ao que conquistamos hoje e conseguimos durante esta eleição, neste momento histórico, a mudança chegou", havia dito, a ocasião, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos depois de sua esmagadora vitória sobre seu adversário republicano John McCain. "Se alguém ainda duvida que a América é um lugar onde tudo é possível (...) a resposta lhe é dada esta noite", acrescentou Obama.

Oito anos à frente da primeira potência mundial embranqueceram seus cabelos e emagreceram seu rosto, mas o presidente em fim de mandato, que conta com um forte índice de aprovação, transmitiu mais uma vez uma mensagem de esperança.

Acordo climático

Prestes a deixar a presidência, Obama alertou o presidente eleito, Donald Trump, contra os riscos de afastamento de um acordo global sobre o clima, dizendo que as tendências em direção à energia limpa são "irreversíveis" e ajudarão a impulsionar o crescimento econômico.

A advertência do atual presidente é pertinente, pois acredita-se que o legado climático e ambiental de Obama possa ser desmantelado por Trump, que já chamou o aquecimento global de "farsa" e ameaçou retirar os EUA do Acordo de Paris que entrou em vigor no ano passado.

Obama escreveu que "um registro científico maciço" mostra que as mudanças climáticas são "reais e não podem ser ignoradas" e que o crescimento contínuo dos emissões de gases de efeito estufa pode elevar as temperaturas médias globais em quatro graus Celsius ou mais até 2100. Esse aumento iria custar à economia mundial cerca de 4% do Produto Interno Bruto, o que pode levar os EUA à perda de receitas de cerca de 340 bilhões a 690 bilhões de dólares a cada ano, disse Obama.

"Embora a nossa compreensão dos impactos das mudanças climáticas seja cada vez mais incrivelmente clara, ainda há um debate sobre o curso adequado para a política dos EUA - um debate que está muito em evidência durante a atual transição presidencial", disse Obama, referindo-se a atitude de Trump.