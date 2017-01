Avião turco cai e mata 37 pessoas

00:00 · 17.01.2017

Biskek. Ao menos 37 pessoas, incluindo seis crianças, morreram ontem na queda de um avião de carga turco em uma zona povoada quando tentava pousar no aeroporto de Biskek, no Quirguistão, ex-república soviética da Ásia Central.

O Boeing 747, procedente de Hong Kong (China), se chocou contra o solo em meio a uma espessa névoa quando se aproximava do aeroporto Manas às 07h40 locais (21h40 de Fortaleza no domingo), informou ontem o ministério quirguiz de Situações de Emergência.

"Ao menos 37 pessoas morreram" no acidente, declarou um porta-voz do ministério quirguiz de Situações de Emergência, Mujhammed Svarov.

Segundo o ministério da Saúde, a grande maioria das vítimas são habitantes da localidade de Dacha-Suu, onde o avião caiu. Seis crianças morreram, informaram os serviços médicos.

A aeronave, da companhia aérea turca ACT Airlines, deveria fazer uma escala em Biskek para continuar posteriormente sua viagem até Istambul, seu destino final, informaram as autoridades aeroportuárias. "A ACT Airlines lamenta profundamente anunciar que o Boeing 747-400 TC-MLC teve um acidente durante o voo de Hong Kong a Biskek", indicou a companhia.

Segundo as autoridades do país, o acidente foi provocado por uma falha do piloto. "Segundo as primeiras conclusões dos especialistas, trata-se de um erro de pilotagem", declarou o primeiro vice-ministro quirguiz, Mujametkali Bulgaziev.

Fundada em 2004 e com sede em Istambul, 49% da ACT Airlines pertence ao grupo chinês HNA Group e em 2011 foi rebatizada com o nome de myCARGO.

O avião caiu no coração de Dacha-Suu, perto do aeroporto, e o posterior incêndio da aeronave danificou um total de 43 casas, 15 das quais ficaram totalmente destruídas.

Famílias inteiras

"O avião caiu sobre suas casas e matou famílias inteiras", relatou uma testemunha do acidente que não quis divulgar seu nome. "Não restou nada das casas, as pessoas morreram com seus filhos, muitos estavam dormindo", acrescentou.