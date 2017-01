Autor de massacre combateu pelo EI

00:00 · 04.01.2017

Fotos do suspeito, tiradas em diferentes ocasiões, foram divulgadas pelas autoridades turcas ( Foto: AFP )

Istambul. O autor do massacre em uma boate de Istambul no dia 1º de janeiro, que deixou 39 mortos, combateu nas fileiras do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, afirmou a imprensa turca.

Entrou na Turquia a partir da Síria, onde integrou o EI, razão pela qual "domina o uso das armas de fogo", afirmou o jornal Hurriyet. O criminoso, que segue foragido, estava treinado para o combate urbano e foi "escolhido especialmente" para lançar o ataque contra a boate Reina, afirmou a publicação.

O extremista utilizou carregadores duplos para otimizar o tempo de recarga e mirou sempre no tórax das vítimas, afirmaram os jornais Hurriyet e Haberturk, citando fontes da investigação. As autoridades turcas divulgaram fotos do criminoso tiradas em diferentes ocasiões. Uma delas o mostra em uma casa de câmbio de Laleli, um bairro conservador de Istambul, provavelmente vários dias antes do atentado. Segundo o jornal Haberturk, o atirador chegou em novembro passado a Konya (sul) com sua esposa e seus dois filhos "para não chamar a atenção".

A esposa do extremista formaria parte do grupo de 12 pessoas atualmente detidas em conexão com o massacre, acrescentou o jornal. O autor do atentado foi identificado pelas autoridades, que até o momento não divulgaram seu nome ou confirmaram seu vínculo com o EI, sustentou Abdulkadir Selvi.

Caça

Em um vídeo divulgado pela agência de notícias turca Dogan, vê-se o agressor filmando a si mesmo enquanto passeia tranquilamente pela emblemática praça Taksim, muito frequentada por turistas.

No total, 15 pessoas foram presas durante a investigação sobre o massacre, entre elas dois estrangeiros detidos ontem no aeroporto internacional de Atatürk, em Istambul.

O atentato de Ano Novo foi planejado ao mesmo tempo que o Exército turco tenta tomar a cidade de Al-Bab, reduto do EI no norte da Síria. O primeiro-ministro turco, Binali Yildrim, afirmou que seu país continuará "lutando contra o terrorismo onde quer que seja".

Em seu comunicado, o grupo extremista acusa a Turquia, país de maioria muçulmana, de ter se aliado aos cristãos, provavelmente fazendo alusão à participação turca na coalizão internacional liderada por Washington.

O Estado-Maior turco anunciou ontem que 18 "terroristas do Daesh" (acrônimo em árabe do EI) morreram nos combates e em bombardeios em Al-Bab na segunda-feira (2).

A maior parte dos que morreram no atentado à boate Reina era de estrangeiros, muitos deles originários de países árabes de predominância muçulmana.