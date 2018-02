Aumenta pressão contra Netanyahu

00:00 · 22.02.2018

Tel Aviv. O futuro se complica dia a dia para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que deverá enfrentar o depoimento potencialmente devastador de um colaborador em uma das investigações por corrupção que abalam seu governo. O acúmulo de duros golpes começou a provocar uma atmosfera cada vez mais pré-eleitoral.

Embora o primeiro-ministro, no poder há quase 12 anos, não tenha sido oficialmente acusado em nenhum dos ao menos seis casos que o envolvem direta, ou indiretamente, o ambiente se complica em seu entorno.

Em oito dias, Netanyahu viu como a Polícia recomendava em 13 de fevereiro seu indiciamento em dois casos de corrupção, assim como a prisão no domingo de sete pessoas, duas delas colaboradores próximos.

Na terça, foi aberta uma investigação por tentativa de suborno a uma juíza em troca de frear a averiguação sobre movimentos suspeitos na residência do primeiro-ministro.

Uma das pessoas detidas no domingo, o ex-diretor-geral do Ministério de Comunicações, conhecido como um dos poucos homens de confiança de Netanyahu, Shlomo Filber, negociou com os investigadores um acordo de cooperação em troca do status de testemunha protegida, com garantias de não ir à prisão, segundo informou a imprensa israelense.

"Se Shlomo Filber assinou efetivamente um acordo (assim), é o fim de uma era", escreveu no jornal Maariv o jornalista Ben Caspit, autor de um livro recente sobre Netanyahu. D

Segundo Caspit, Filber é o cérebro da vitória de Netanyahu contra todo os prognósticos nas eleições legislativas de 2015.

Netanyahu depois o nomeou diretor-geral do Ministério de Comunicações. Netanyahu declara sua inocência em todas as frentes e reitera sua firme intenção de se manter no poder.

A oposição reclama sua demissão. Seu partido, o Likud, continua apoiando-o.