Atentado deixa 32 mortos no Iraque

00:00 · 03.01.2017

As vítimas do atentado são, em sua maioria, trabalhadores que esperavam para ser contratados em um bairro situado no nordeste de Bagdá ( FOTO: AG. FRANCE PRESSE )

Bagdá/Mossul. Ao menos 32 pessoas morreram e mais de sessenta ficaram feridas ontem em um atentado lançado em um bairro xiita de Bagdá, cometido por um suicida ao volante de um carro-bomba.

As vítimas do atentado são, em sua maioria, trabalhadores que esperavam para ser contratados em uma praça de Cidade Sadr, um bairro situado no nordeste de Bagdá que já foi palco de vários atentados no passado.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou este ataque através de sua agência de propaganda, Amaq. O atentado foi registrado horas antes da chegada do presidente francês, François Hollande.

Em fotos do ataque divulgadas nas redes sociais, era possível ver uma imensa coluna de fumaça preta e vários feridos, alguns visivelmente em estado muito grave, sendo retirados.

Segundo um coronel da polícia, ao menos 32 pessoas morreram e 61 ficaram feridas neste atentado, o segundo em 48 horas na capital iraquiana.

No sábado, véspera de Ano Novo, um duplo atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) em um mercado muito movimentado do centro da cidade deixou 27 mortos e dezenas de feridos.

'Ano de vitória'

Por sua vez, Hollande, em visita ao Iraque em plena ofensiva contra o EI, afirmou ao chegar no país que 2017 será um "ano de vitória contra o terrorismo".

"Lutar contra o terrorismo aqui no Iraque também é prevenir atos terroristas em nosso próprio território", disse. Ainda segundo ele, a batalha para recuperar Mossul poderá terminar "antes do verão", que começa em junho, no hemisfério Norte.