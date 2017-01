Ataques matam 50 no Afeganistão

00:00 · 11.01.2017 / atualizado às 00:18

Cabul/Kandahar. Cerca de 50 pessoas morreram e uma centena ficaram feridas em uma série de atentados, lançados ontem em três cidades afegãs, entre elas a capital, Cabul, alvo de um ataque contra um prédio anexo ao Parlamento, reivindicado pelos talibãs.

Pelo menos "30 mortos e 80 feridos" foram levados para hospitais na capital afegã depois do duplo atentado, lançado por um suicida a pé que detonou os explosivos que levava consigo ao lado de um ônibus que aguardava os funcionários do Legislativo na hora da saída do trabalho, e pouco depois por um carro-bomba. Os insurgentes do Talibã reivindicaram as duas explosões.

"O balanço pode aumentar, uma vez que alguns feridos estão em estado crítico", disse uma fonte do ministério da Saúde.

Uma fonte nos serviços de segurança afirmou que entre os mortos há "quatro policiais", membros dos serviços de Inteligência. O porta-voz talibã Zabihullah Mujahid declarou que as explosões tinham como objetivo atingir um veículo pertencente à agência afegã de Inteligência. O anexo abriga diferentes comitês técnicos, além dos escritórios de alguns legisladores.

Atentados no interior

Ontem de manhã, um homem-bomba matou sete pessoas em Lashkar Gah, capital da província de Helmand, no sul do Afeganistão, segundo informou o chefe da polícia local.

À noite, doze pessoas morreram em um atentado contra a residência do governador de Kandahar (sul). Ficaram feridos o governador e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos, disse o chefe da polícia local, Abdul Raziq. Várias tentativas para lançar negociações com os talibãs fracassaram recentemente e espera-se que depois do inverno comece uma nova temporada de violentos confrontos.

Estes ataques fazem aumentar a preocupação com a crescente insegurança no Afeganistão, onde 10 mil soldados americanos ajudam as forças afegãs a combater os insurgentes do Talibã, bem como combatentes de organizações extremistas.