Ataque à bomba mata mais de 270

00:00 · 16.10.2017 / atualizado às 00:20

Mogadíscio. Subiu para 276 o número de mortos no ataque com caminhões-bomba na Somália. Outras 300 pessoas ficaram feridas, muitas com gravidade. O governo responsabiliza o grupo extremista al-Shabab.

O duplo atentado atingiu o Hotel Safari e um concorrido mercado da capital Mogadíscio, no sábado (14). A maioria dos mortos eram civis, principalmente vendedores ambulantes que comerciavam em uma das ruas mais movimentadas da cidade.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha confirmou que quatro de seus colaboradores locais morreram no atentado, mas este número pode aumentar porque muitos membros da organização estão desaparecidos.

O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, declarou três dias de luto e pediu que a população doe sangue.

Os EUA condenaram o ataque. "Ataques covardes como este revigoram o compromisso dos EUA em ajudar nossos parceiros africanos no combate ao terrorismo", diz comunicado.

A explosão ocorreu dois dias após um encontro entre o chefe do Comando dos EUA na África e o presidente da Somália e também dois dias depois de o ministro da Defesa e do chefe do exército do País renunciarem por motivos não revelados.

Neste ano, militares dos EUA intensificaram ataques de drone e outros esforços contra o al-Shabab na Somália. A facção executa com frequência ataques suicidas contra instalações militares e alvos civis. Seu raio de ação se estende até o Quênia.