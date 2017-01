Argentina quer limitar imigração

00:00 · 23.01.2017

O governo de Maurício Macri vai acelerar os tempos de uma reforma migratória que, de acordo com o presidente, deverá ser aprovada por decreto ( Foto: Reuters )

Buenos Aires. Em meio à escalada da violência, principalmente na capital e na região da Grande Buenos Aires, e já entrando na campanha eleitoral para as Legislativas do próximo outubro, o governo do presidente da Argentina, Mauricio Macri, decidiu endurecer as normas migratórias do país, o que mais recebe estrangeiros na América Latina.

De acordo com as Nações Unidas, são cerca de dois milhões de imigrantes, de um total de 40 milhões de habitantes. A informação foi confirmada pelo próprio chefe de Estado, que em sua primeira coletiva de 2017 deixou bem clara a nova posição da Casa Rosada em relação à entrada de cidadãos provenientes de países vizinhos.

"Devemos atuar de forma preventiva e poder dizer 'fui informado de que o senhor cometeu uma série de delitos em seu país, aqui o senhor não é bem-vindo'".

O debate sobre os imigrantes latino-americanos instalou-se após o recente assassinato de Brian Aguinaco, que tinha apenas 14 anos, em Buenos Aires. O principal suspeito de ter cometido o crime é um garoto de 15 anos, filho de imigrantes peruanos, com antecedentes penais em seu país.

Acelerar

O caso provocou comoção e levou o governo Macri a acelerar os tempos de uma reforma migratória que, de acordo com o presidente, deverá ser aprovada por decreto. O chefe de Estado, que pretende limitar ao máximo a possibilidade de ingresso de pessoas com antecedentes penais, não quer esperar até março, quando será retomada a atividade no Congresso.

De fato, as normas migratórias argentinas estão entre as mais flexíveis do continente. Um estrangeiro demora entre dois e três meses para obter a residência (primeiro temporária e depois de dois anos, definitiva), sem grandes exigências.

Segundo dados da Direção Nacional de Migrações (DNM), entre 2011 e 2015, foram concedidos vistos a 280.030 paraguaios, e 21.543 a brasileiros.