Aprovada reforma tributária de Trump

00:00 · 21.12.2017

Washington. Na sua primeira grande vitória legislativa do ano, o presidente dos EUA, Donald Trump, conseguiu aprovar, ontem, a reforma tributária, a primeira do país em 30 anos.

A medida, que deve causar uma perda de US$ 1 trilhão em arrecadação ao governo federal, pretende estimular a economia pelo corte de impostos -mas tem sido criticada por beneficiar principalmente empresas e os mais ricos. Os deputados já haviam aprovado a lei nesta terça (19), mas tiveram que votá-la novamente depois de uma mudança no texto no Senado, na madrugada desta quarta.

A lei passou por 224 a 201 votos na Câmara, e 51 a 48 no Senado. "É uma vitória histórica para o povo americano", declarou Trump, para quem a lei vai trazer "um tremendo alívio para a classe média".

"É acima de tudo sobre empregos", afirmou o líder norte-americano. Mais cedo, em sua conta no Twitter, o presidente dos EUA disse que "os resultados vão falar por si".

A votação representa uma vitória significativa para Trump e para os republicanos, depois de terem fracassado ao tentar derrubar o Obamacare e verem a maioria republicana no Senado ser reduzida a uma cadeira, com a eleição de um democrata no Alabama.

Trump, que pretende sancionar a lei até o fim desta semana, tem chamado a reforma de "um presente de Natal" para os norte-americanos, apesar das críticas ao projeto.