Após acordo, cessar-fogo começa oficialmente

Moscou/Damasco. Um cessar-fogo global na Síria entre o regime e os rebeldes entrou em vigor, hoje à meia-noite (horário sírio, 19h de ontem, na hora de Fortaleza), antes do início das negociações de paz, em virtude de um acordo promovido pela Rússia e a Turquia, mas sem os Estados Unidos.

O acordo, que visa abrir o caminho para resolver o conflito no país, é anunciado exatamente uma semana após a retomada total da cidade de Aleppo pelo regime sírio apoiado pela Rússia, bem como por combatentes iranianos, iraquianos e libaneses. Após vários encontros na Turquia, que apoia a rebelião, entre enviados russos e representantes rebeldes, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a entrada em vigor da trégua.

Já o exército sírio anunciou "uma parada total das operações militares". O acordo exclui, no entanto, os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) e do Fateh al-Cham, ex-ramo sírio da Al-Qaeda, segundo um comunicado do gorverno publicado pela agência síria Sana.

A Coalização Nacional Síria (CNS), a principal formação de oposição no exílio, igualmente anunciou seu apoio ao cessar-fogo, segundo seu porta-voz Ahmad Ramadan. "A coalizão nacional apoia o acordo, e chama todas as partes a respeitá-lo".