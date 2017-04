Ampliação da guerra é cenário real e preocupa especialistas

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:51 por Levi de Freitas - Repórter

Atacar não era a melhor maneira de se posicionar contra as atitudes de Bashar al-Assad. Esta é a opinião dos especialistas ouvidos pela reportagem, sobre o bombardeio estadunidense que teve como alvo, na última quinta-feira (6), à base aérea síria Shayrat. Para os cientistas políticos, a tensão criada após a queda dos 59 mísseis Tomahawk faz crescer um temor real da eclosão pela terceira vez de uma guerra de proporções mundiais.

Donald Trump autorizou o bombardeio pois acredita que o governo sírio é o responsável pelo suposto ataque químico que matou cerca de 86 pessoas, incluindo 20 crianças, na última terça-feira (4), em Khan Cheikhoun. Uma retaliação, até então apenas no campo da suposição, fora alvo de ameaças da Rússia, aliada da Síria.

Alheio às declarações russas, o governo estadunidense deu a resposta bélica que queria. Mesmo tendo sido aliado de al-Assad há pouco tempo, na luta contra o Estado Islâmico, que ocupava territórios na própria Síria.

"O ataque foi bastante precipitado pois a situação estava se encaminhando para uma solução quase que definitiva, mas diplomaticamente. Você vê que a Síria, com os aliados, os próprios americanos, russos, retomaram várias cidades que estavam nas mãos do Estado Islâmico. E esse ataque, do ponto de vista geopolítico, veio em um momento inoportuno, delicado, em que vai criar muitas tensões, principalmente com a Rússia, Irã, China e outros aliados da Síria. Diria que não foi uma boa atitude", afirmou o professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, Jamil Ibrahim Iskandar.

Dicotomia

O coronel aviador reformado e pesquisador do Observatório das Nacionalidades da Universidade Federal do Ceará (UFC), Sued Lima, também pensa na linha que o posicionamento dos EUA é prejudicial á paz mundial.

"Esses atos são extremamente perigosos. O mundo já vive um ambiente de guerra espalhado por vários continentes, países. Você acirrar esse tipo de ambiente é sempre muito perigoso. Não sei o que vai ser feito. De um lado, temos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Turquia e, principalmente, Israel. Do outro lado temos Irã, China e a Rússia. Não é um confronto banal, vai ser um risco grande".

Apesar do temor, Iskandar não descarta nenhuma possibilidade mas diz confiar que as coisas não irão evoluir para um embate entre nações. "É possível, pois falamos de um lugar muito cobiçado pelas grandes potências do ponto de vista militar e comercial. Acho que a melhor solução estava sendo a diplomacia. A ONU se reuniu várias vezes para apaziguar a situação, e pelo jeito, terá que ter outras".

Lima também concorda que a diplomacia seja o caminho para a resolução do conflito. Ele aposta na ONU como ferramenta na retomada do controle da paz no planeta. "Sempre entendo que o órgao de solução de desavenças mundiais é a ONU. Para isso ela foi criada. Há a assembleia geral, e o Conselho de Segurança, o órgão de última instância. Os EUA são reincidentes em passar por cima desse órgão", frisou.