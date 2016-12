Alemanha prende outro suspeito

00:00 · 29.12.2016

Berlim. Autoridades alemães prenderam um cidadão tunisiano que pode estar envolvido no ataque da semana passada em um mercado natalino de Berlim, no qual 12 pessoas foram mortas, disseram procuradores.

O suposto autor do ataque, Anis Amri, tunisiano que teve pedido de asilo rejeitado na Alemanha, tinha o telefone celular do tunisiano de 40 anos detido agora, segundo os procuradores. Autoridades realizaram uma operação em sua casa e trabalho. Amri foi morto a tiros pela polícia italiana em Milão dias após o ataque.

"Investigações indicam que ele pode estar envolvido no ataque", disseram procuradores, acrescentando que o suspeito foi detido. "A extensão de suspeitas contra o detido serão apuradas após maior investigação".

Segundo a revista alemã "Focus", fontes na polícia de Berlim dizem que um telefone celular achado no caminhão tinha mensagens de voz enviadas por Amri a suspeitos do Estado Islâmico dez minutos antes do atentado.

Deslocamento

Anis Amri, o suposto autor do atentado de Berlim, transitou de ônibus pela Holanda antes de passar pela França, informaram fontes da investigação.

Dois dias depois do ataque, o tunisiano de 24 anos "teria viajado durante a madrugada de 22 de novembro em um ônibus da estação do terminal rodoviário de Nimega", cidade holandesa próxima à fronteira com a Alemanha, a uma hora de viagem de Amsterdã, "até a estação ferroviária de Lyon-Part-Dieu (França)", disse uma das fontes.