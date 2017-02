Agressor do Louvre se recusa a falar, diz Polícia

00:00 · 06.02.2017

Paris. O autor do ataque contra militares no Museu do Louvre, em Paris, que seria um egípcio de 29 anos, foi interrogado ontem pela primeira vez na sua cama de hospital, mas se recusou a falar com os investigadores. As autoridades continuam tentando determinar formalmente a identidade do agressor, que poderia ser Abdalá El Hamahmy, que chegou a França há uma semana como turista.

O suspeito “se recusa por enquanto a falar com os investigadores”, indicou uma fonte judicial, acrescentando que o indivíduo será interrogado de novo no domingo à tarde.

O agressor foi hospitalizado com ferimentos graves após ter sido baleado na barriga por um soldado, mas seu estado melhorou no sábado, e os médicos consideraram que os interrogatórios eram “possíveis”.

Na sexta-feira de manhã, o suspeito, portando dois facões de 40 centímetros, avançou contra uma patrulha de quatro militares, gritando “Alá é o maior!”.

Ele feriu levemente na cabeça um dos militares, e, em seguida, lançou-se sobre outro, que caiu no chão. Um dos soldados tentou deter o agressor sem usar a arma, mas acabou efetuando quatro disparos, que o deixaram gravemente ferido.

Na sexta-feira, o Museu do Louvre - o mais visitado do mundo - ficou fechado, mas foi reaberto no sábado.

Ontem, permanecem muitas questões sem resposta. Entre elas, saber se o homem hospitalizado é El Hamahmy, e quais são as motivações deste jovem, formado em direito e gerente de vendas em uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Um série de atentados jihadistas na França causaram 238 mortes entre 2015 e 2016, e o país vive sob um regime excepcional de estado de emergência há 15 meses.

Turistas retornaram no sábado ao Museu do Louvre, 24 horas depois de um ataque com facão a uma patrulha militar realizado por um homem, supostamente egípcio, que saiu do estado crítico, após ser ferido.

O suspeito, que seria um egípcio de 29 anos residente nos Emirados Árabes, foi baleado na barriga por um soldado. Ele não corre risco de vida, mas permanece entubado e não pode ser interrogado, indicou uma fonte ligada ao caso. As autoridades decidiram decretar sua detenção no hospital, para que possa ser interrogado posteriormente.

Reação

O Egito condenou o ataque: “O governo e o povo egípcios estão com o governo e o povo franceses contra o terrorismo”, diz um comunicado da chancelaria egípcia. “O Egito condena o ataque terrorista e pede à comunidade internacional que multiplique seus esforços na luta contra o perigoso fenômeno do terrorismo”, acrescenta o texto, que não faz alusão à suposta nacionalidade egípcia do suspeito da autoria do ataque no Louvre.

O museu permaneceu fechado ontem, e reabriu às 8h30 GMT de sábado, com vários turistas aguardando na porta.

No Carrossel do Louvre, centro comercial subterrâneo que dá acesso ao museu e onde aconteceu o ataque, havia duas longas filas de turistas, a maioria chineses. Uma de suas entradas, no entanto, permanecia fechada. Policiais armados com fuzis faziam patrulha entre os turistas, que passavam por um controle de segurança no acesso ao centro comercial. “Na Turquia, estamos acostumados às medidas de segurança”, comentou o turista Ali Tali, 40, acompanhado de sua mulher.