Açougueiros e veganos se enfrentam

Manifestações contra o sofrimento dos animais se multiplicam na França, com ativistas defendendo o fechamento de matadouros e açougues ( FOTO: FRANCE PRESSE )

Lille. A França será palco, neste fim de semana, de uma batalha entre ativistas dos direitos dos animais e donos de açougues, em meio aos temores dos comerciantes de cenas de vandalismo contra os estabelecimentos.

A tensão entre os veganos e açougueiros na França aumentou, na sexta, depois que o sindicato da categoria anunciou a intenção de contratar seguranças para proteger seus estabelecimentos contra os protestos previstos para este fim de semana.

O presidente do sindicato dos açougueiros disse que vai recorrer a uma "empresa de segurança privada" para proteger suas lojas contra eventuais atos de vandalismo de associações veganas neste sábado.

"Quatro associações veganas anunciam ações contra nossos estabelecimentos" no sábado e "não é possível não reagirmos e esperarmos tranquilamente suas ações, ou que fechemos nossas empresas para nos protegermos", afirmou Laurent Rigaud.

"Por isso, vamos proteger nossas empresas com uma sociedade de segurança privada. É necessário", acrescentou.

Antiespecistas

Desde o início do ano, a Confederação francesa dos Açougueiros denunciou 12 casos de lojas vandalizados por "antiespecistas", pessoas que se opõem a qualquer tipo de hierarquia entre as espécies, especialmente entre o ser humano e os animais.

Na região de Hauts de France, no norte do país, sete açougues foram atacados com sangue falso em abril passado. Um açougue e uma peixaria tiveram suas vidraças quebradas, e a frase "stop ao especismo" foi pichada na fachada. Seis pessoas foram detidas em setembro por suspeita de participação nos atos de vandalismo contra açougues e peixarias em Lille, no norte da França. Os protestos contra o sofrimento dos animais na França eclodem às vésperas do Dia Mundial do Vegetarianismo, no dia 1º de outubro.

Cada vez mais a população mundial adota a dieta vegetariana, seja por opção nutricional ou por adoção de estilo de vida.

Em 2017, uma estudo do Datafolha indicou que 63% dos brasileiros quer reduzir o consumo de carne. Cerca de 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos.