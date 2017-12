Acidente mata 11 turistas no México

00:00 · 20.12.2017

Mahahual/DuPont. Pelo menos 11 turistas, inclusive estrangeiros, que chegaram ao Caribe mexicano em um cruzeiro americano morreram e outros 20 ficaram feridos em um acidente rodoviário quando se dirigiam a uma zona arqueológica, informou o governo de Quintana Roo. As vítimas são "visitantes de Mahahual que chegaram no cruzeiro Royal Caribbean com destino à zona arqueológica de Chacchobén", detalharam as autoridades locais.

No ônibus, da companhia local Costa Maya, viajavam 31 passageiros. Uma fonte do governo comentou que entre as vítimas há estrangeiros, mas passado o meio-dia, as autoridades seguiam sem detalhar o número, nem a nacionalidade.

No entanto, versões da imprensa local reportaram que haveria italianos e canadenses entre os mortos. As causas do acidente ocorrido em uma estrada em linha reta e com pouco tráfego são desconhecidas. Mahahual, 350 km ao sul de Cancún e próximo da fronteira com Belize, é uma região turística onde chegam diversos navios de cruzeiro internacionais.

De Mahahual, que também tem uma zona de praias e restaurantes, partem diversos passeios turísticos para os visitantes que chegam nos cruzeiros e são a principal fonte de renda do porto. Quintana Roo, onde ficam Cancún e a Riviera Maia, é o destino mexicano mais visitado por turistas estrangeiros.

Descarrilamento

Já a investigação sobre as causas do descarrilamento de um trem, ocorrido na segunda-feira (18) no Estado de Washington, nos EUA, apontou que o veículo estava viajando estava viajando em uma velocidade quase três vezes maior que a permitida para a região. O veículo viajava a 128 km/h em um trecho no qual o limite é de 48km/h, disse em entrevista coletiva Bella Dinh-Zarr, membro do conselho nacional de segurança no transporte.