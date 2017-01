Acidente de trem deixa 106 feridos

00:00 · 05.01.2017

O impacto amassou as portas do vagão e quebrou janelas. Algumas pessoas foram retiradas de maca ( Foto: AFP )

Nova York. Um trem de passageiros descarrilou ontem no Brooklyn, em Nova York, deixando pelo menos 106 feridos, nenhum deles em estado grave.

O trem da empresa Long Island Rail Road (LIRR) se chocou no início da manhã, no horário de pico, contra a estação de Atlantic Terminal, situada no centro do bairro nova-iorquino do Brooklyn.

Os passageiros correram da estação assim que a fumaça invadiu o subsolo. O impacto amassou as portas do vagão e quebrou janelas. Alguns dos feridos foram retirados de maca do local. Aaron Neufeld, que estava no veículo, contou em seu Twitter que a batida foi "maluca", mas que "apenas algumas pessoas parecem estar ligeiramente feridas". Imagens de televisão mostraram passageiros segurando bolsas de gelo em suas cabeças e cuidando de sangramentos no nariz.

"Eu estava levantando do meu assento e teve um impacto barulhento, enquanto meu corpo voou para frente e para trás", contou à rede local CBS2 uma passageira que se identificou como Amanda.

"Foi um caos. Tinha fumaça no trem, e continuamos sentados em choque", relatou.

Visivelmente aliviadas que o acidente não tenha deixado mortos, ou pessoas gravemente feridas, autoridades locais disseram que as causas do descarrilamento não são claras e serão investigadas. Pelo menos 11 pessoas foram levadas para o hospital, sem condições de andar, de acordo com Daniel Donoghue, do Departamento de Bombeiros de Nova York (FDNY).

"Tivemos sorte. Poderia ter sido bem pior", declarou Donoghue. Acidentes ferroviários são frequentes nos Estados Unidos.

Em 29 de setembro passado, por exemplo, um trem de passageiros saiu dos trilhos no horário de pico, ao entrar - aparentemente muito rápido - na estação de Hoboken (Nova Jersey), vizinho do estado de Nova York.

Uma pessoa morreu, e 114 ficaram feridas.