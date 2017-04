Acidente de barco deixa 20 mortos em Mianmar

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 01:36

Rangum. Pelo menos 20 pessoas morreram na colisão de um barco com uma balsa no oeste de Mianmar, informou um jornal estatal na última sexta-feira (7).

O barco com 80 passageiros afundou logo depois de uma "colisão frontal" com a balsa na noite de sexta-feira em um rio perto de Pathein, uma cidade portuária no oeste de Yangun, noticiou o jornal "Global New Light of Myanmar".

Na embarcação, havia vários convidados que voltavam de um casamento, de acordo com um veículo da imprensa local.

"Dezoito corpos, incluindo quatro homens e 14 mulheres, foram encontrados no barco naufragado até agora", informou o jornal estatal, sem mencionar os outros dois que também tiveram óbito confirmado.

As operações de resgate continuavam em andamento, até o fechamento desta edição

Frequentes

Acidentes de barco com desfecho trágico são comuns em Mianmar, onde muitas pessoas que vivem ao longo dessas zonas inundáveis contam, frequentemente, com balsas lotadas como transporte. Em outubro, 73 pessoas morreram em um naufrágio no centro de Myanmar.