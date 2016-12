Achada caixa-preta de avião russo

00:00 · 28.12.2016

Sóchi. As buscas pelos destroços do avião russo que caiu no domingo (25) no mar Negro permitiram encontrar ontem a principal caixa-preta da aeronave, um elemento essencial para determinar as causas do acidente.

O Tupolev Tu-154 caiu após decolar do balneário de Sochi (sul) quando viajava rumo à Síria com 92 pessoas a bordo, entre elas mais de 60 membros do Coral do Exército Vermelho.

As autoridades russas parecem ter descartado a hipótese de um atentado e privilegiam a de um acidente provocado por erro humano ou falha técnica.

O trabalho da equipe de buscas, 3.500 pessoas que atuam dia e noite na zona da catástrofe, já havia permitido encontrar vários pedaços do avião, mas a descoberta da caixa-preta é uma etapa primordial para entender o que aconteceu.

"A principal caixa-preta foi encontrada às 05h42, hora local em Moscou (00h42 no horário de Brasília), a 1.600 metros da costa, a uma profundidade de 17 metros", informou o ministério russo da Defesa.

O aparelho com os registros do voo será levado à região de Moscou para ser analisado por especialistas. A caixa-preta encontrada é a que guarda os parâmetros técnicos do voo, e não as conversas na cabine.

Os investigadores prosseguiam com as buscas da outra caixa-preta, assim como dos corpos das pessoas que viajavam a bordo. "Até o momento, foram encontrados 12 corpos e 156 fragmentos de corpos", indicou o Ministério da Defesa.

Em um comunicado, o Comitê de investigação indicou ter convocado várias testemunhas, incluindo uma que filmou "a decolagem, o voo e a queda do avião no mar". O órgão também inspecionou o equipamento do aeroporto de Sochi para o abastecimento das aeronaves.

Coral

A catástrofe provocou uma grande comoção na Rússia, já que no avião viajavam 64 membros do Coral do Exército Vermelho, um dos símbolos do país, conhecido especialmente por suas turnês triunfais em todo o mundo.