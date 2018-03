Abbas deixa 'Acordos de Oslo' por Jerusalém

00:00 · 14.12.2017

Istambul/Jerusalém. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou ontem que considera que já não estão em vigor os Acordos de Oslo, e qualquer outro assinado desde então, como consequência da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

"A decisão sobre o Jerusalém nos libera de todo acordo que tenhamos assinado. Por exemplo, os Acordos de Oslo. Nós o assinamos, mas agora já não são vinculativos para nós", disse Abbas durante a cúpula extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) em Istambul, na Turquia.

"Já não estamos comprometidos com nenhum acordo, desde o de Oslo até hoje", acrescentou o líder palestino em discurso na cúpula no qual anunciou o fim do papel dos EUA como mediador no conflito.

Os acordos de Oslo, assinados em 1993, estabeleceram o reconhecimento internacional da Autoridade Palestina como corpo administrativo em Cisjordânia e Gaza, e assentaram a base para a colaboração administrativa entre o governo israelense e organismos palestinos nos territórios ocupados. A mediação entre Israel e a Palestina foi dos Estados Unidos da América.

Abbas insinuou ontem que poderia abandonar os assuntos administrativos civis, como os serviços de saúde, e devolver toda a responsabilidade a Israel.

"Nós não temos autoridade. Por que deveríamos nos responsabilizar? Os senhores são o Estado ocupante", declarou. "A decisão de transferir a embaixada para Jerusalém é uma clara violação da lei internacional. Expressamos nossa plena rejeição desta decisão, que chegou em um momento no qual pensávamos que poderíamos trabalhar juntos para uma paz ampla", destacou Abbas.

"Trump fez o contrário. Provocou todo o mundo. Os Estados Unidos escolheram perder sua capacidade de mediador e se desqualificaram para participar do processo de paz. Mostraram sua parcialidade", lamentou o dirigente palestino.

Inversão de status

Em resposta a Trump, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e líderes muçulmanos reunidos em Istambul pediram ontem ao mundo o reconhecimento de Jerusalém Oriental como "capital da Palestina".

A maioria dos países árabe-muçulmanos já reconhecem Jerusalém Oriental como a capital palestina. "Rejeitamos e condenamos firmemente a decisão irresponsável, ilegal e unilateral do presidente dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a suposta capital de Israel. Consideramos essa decisão nula e sem valor", acrescentou. Os líderes dos países de maioria islâmica também declararam que a decisão de Trump alimenta "o extremismo".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reagiu de Jerusalém afirmando: "todas essas declarações não nos impressionam. Os palestinos fariam melhor em reconhecer a realidade e agir pela paz, e não pelo extremismo", disse.