Tendência crescente

09:48 · 13.10.2017

Com a escassez de espaços públicos nas grandes e médias cidades com estruturas adequadas para as crianças brincarem livremente, muitos pais estão abandonando as casas de rua e buscando como opção os condomínios verticais e horizontais, observa Amilton Saraiva, especialista em condomínios da GS Terceirização. “Mesmo quando os recém-casados planejam uma nova moradia, já se programam pensando no crescimento da família e no tempo fora da residência, por causa do trabalho e do trânsito das grandes cidades”, argumenta.

As famílias que querem ter filhos e escolhem morar em condomínios também são a maioria no Ceará. “Todo mundo quer morar em condomínio, sobretudo pelo fator segurança”, pontua Ricardo Bezerra, sócio-proprietário da Lopes Immobilis. Ele esclarece que a tendência é morar em apartamentos, porque os condomínios de casas costumam ser mais afastados de Fortaleza e, em geral, as famílias querem ficar mais próximas da capital.

Washington Fraga, Coordenador Comercial da construtora Mota Machado, confirma o dado. “Cada vez mais notamos que os casais que pretendem ter filhos procuram imóveis em condomínios”, afirma. Dos clientes da empresa, o gestor diz que aproximadamente 90% correspondem às famílias com esse perfil, número que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.

CONVIVÊNCIA

Os especialistas apontam várias causas para esse aumento. As que o Coordenador Comercial da Mota Machado destaca são a carência de segurança, de áreas de convivência e lazer e a busca por uma maior interação com os vizinhos. “Hoje, os condomínios são verdadeiros clubes, com vários itens de lazer fazendo a alegria das crianças e dos adolescentes, além de possibilitarem novas amizades no conforto do quintal de casa, com segurança e infraestrutura”, enfatiza.

Uma das razões que Amilton Saraiva defende é que as famílias se esforçam para ficarem livres da violência, de acidentes e de outros acontecimentos infelizes. Para o especialista, um dos motivos de os pais se sentirem mais seguros por morarem com seus filhos em condomínio é o fato de usufruírem de uma portaria que controla a entrada e a saída de pessoas e carros. Geralmente também há circuitos de câmeras e, em alguns casos, profissionais que trabalham como seguranças, representando maior garantia e menos riscos aos pequenos.

Outra razão é o tamanho do apartamento, relata Ricardo Bezerra. “Quem está casando, não precisa de tanto espaço, vai para o apartamento compacto, de cerca de 60m², ou de até 100m², que são os mais procurados por jovens casais”, acrescentando o fator custo. “Cuidar de uma casa é mais caro do que cuidar de uma área comum. Às vezes, o quintal, a piscina e o jardim são itens em que se gasta muito dinheiro. Se você puder dividir com muita gente, sai mais barato”, arremata.

OPÇÕES

Washington Fraga observa que existem itens primordiais buscados por esse público. “A segurança e a área de lazer, com piscina, quadra, academia, playground e salão de festas são essenciais para a maioria dos nossos clientes”, sinaliza. O especialista em condomínios Amilton Saraiva lembra que a área de lazer é um dos locais preferidos das crianças, pois é onde elas passam horas brincando nas caixas de areia e nos brinquedos, os quais precisam ser constantemente cuidados e higienizados.

Pensando nisso, os condomínios fortalezenses oferecem diversas opções de lazer. “A tendência é o condomínio clube”, comenta Ricardo Bezerra, reforçando que muitos condomínios oferecem quase tudo que um clube tem. “As pessoas querem chegar no fim de semana e, se possível, ficar em casa, por conta da segurança e da comodidade. Tem amizades, playground, piscina, academia, tem tudo”, contextualiza o gestor.

No caso dos empreendimentos da Mota Machado, a incorporadora oferece itens como sauna, brinquedoteca, deck com churrasqueira, quadra ou campo. “Além disso, muitos dos empreendimentos oferecem diferenciais, como espaço para prática de skate e de squash, espaço mulher, espaço gourmet, home office, home cinema, pet place e espaço pilates", elenca.