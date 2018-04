Palavra de ganhador

04:30 · 27.04.2018

“É uma alegria e uma surpresa muito grande receber esse prêmio. A gente que viveu esses altos e baixos do nosso mercado imobiliário, que já viu tantas soluções começarem e acabarem. Hoje, o nosso país está passando por um momento muito difícil, mas acreditamos que há esperança. Agradeço pelo prêmio e fico até um pouco constrangido, porque tem muitas outras pessoas que representariam muito bem essa categoria. Nós estamos aqui para levantar esse mercado imobiliário.” Emanuel Capistrano, Diretor da Mota Machado – Personalidade do ano

“Esses prêmios têm um gostinho especial, afinal de contas, num ano de crise, nós sermos premiados por um desempenho de vendas, é excepcional. A gente se sente muito engrandecido, muito envaidecido, inclusive, pelo nosso projeto ter sido escolhido, dentre tantos outros, pela sua beleza e por todos os seus atributos.” Ronaldo Barbosa, Sócio-Diretor da Construtora Colmeia – Projeto arquitetônico e Sucesso de Vendas (corporativo)

“Nós ficamos muito gratificados pelo reconhecimento, não só do Diário, como do mercado e do público qualificado. Através desses reconhecimentos, validamos o trabalho e a trajetória que estamos cursando, de muita inovação, que se consagra como o maior sucesso no lançamento, além de ter feito parte dos três finalistas no maior volume de vendas. Acreditamos nos produtos, no mercado, na parceria com a mídia, com o Diário do Nordeste. Um prêmio desse caracteriza o caminho certo. Vamos continuar na mesma batida, trazendo sempre inovação para o mercado e contando com os parceiros.” Marcos Novaes, Sócio-Diretor da Novaes Engenharia – Categoria Sucesso de Lançamentos

“Responsabilidade social, de fato, também é o nosso forte. Construir com responsabilidade socioambiental é o nosso propósito. E a gente fala que constrói edificações, edificando vidas. Esse reconhecimento de que estamos no caminho certo é muito importante. Às vezes, a gente ganha prêmios de projetos mais bonitos, de maior quantidade de vendas, mas, para nós, é muito gratificante receber o de responsabilidade social, porque vemos o impacto disso na vida das pessoas. Esse é um reconhecimento de que estamos no caminho certo.” Ticiana Rolim, Diretora Comercial e de Marketing da C. Rolim Engenharia – Categoria Responsabilidade Social

“Esse reconhecimento é mais do que especial. Ele realmente reconhece um trabalho árduo e diferenciado. No meio de um mercado de tanta turbulência, de tantos altos e baixos, a gente vem se reinventado, tentando fazer coisas novas e diferentes para atrair o público, sempre com um diferencial, com um valor agregado ao nosso produto. Esse reconhecimento vem numa excelente hora!” Renata Santos, Superintendente da BSPAR – Categoria Comunicação Mercadológica

“A Moura Dubeux, com 35 anos de atuação e há 11 anos no mercado cearense, sente-se muito honrada em mais um ano consecutivo, ser agraciada como a construtora com o melhor desempenho em vendas residenciais. Para nós, é muito importante esse prêmio, pois é o reconhecimento do nosso trabalho. A cada ano, pretendemos aumentar nosso número de vendas e continuar melhorando nossos processos para melhor atender nossos clientes.” Fernando Amorim, Diretor Regional da Moura Dubeux – Categoria Sucesso de Vendas (residencial)