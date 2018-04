Momento de Celebração

04:30 · 27.04.2018

A cerimônia de entrega da 3a edição do Prêmio Imóveis, do Diário do Nordeste, foi uma oportunidade de reconhecer a destacada atuação de personalidades, empresas e demais integrantes do setor imobiliário cearense. Graças a esses profissionais, o mercado prova a sua força e reafirma o momento de retomada do crescimento. Confira alguns dos principais nomes presentes na celebração.