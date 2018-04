Justo reconhecimento

04:30 · 27.04.2018

No último dia 19 de abril, o Diário do Nordeste fez a entrega da 3ª edição do Prêmio Imóveis, que agraciou empresas e personalidades do setor da Construção Civil em sete categorias. “É uma honra para o jornal Diário do Nordeste reunir grandes nomes do mercado imobiliário cearense, responsáveis por alavancar importantes negócios na economia do Estado”, disse Edson Queiroz Neto, Superintendente do Sistema Verdes Mares.

Para esta edição do Prêmio, foram contabilizados dados e fatos de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017, distinguidos da seguinte forma: computação de dados setoriais; comissão julgadora e institucional. Na forma de avaliação institucional, o Diário do Nordeste, por intermédio de seus representantes, escolheu Emanuel Capistrano, Diretor da Construtora Mota Machado, como a personalidade do ano da Construção Civil.

Emocionado, o gestor da Mota Machado, que, atualmente, também preside a Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará (Coopercon-CE), comentou que foi uma grande surpresa receber o Prêmio. “É uma alegria muito grande. A gente que viveu tantos altos e baixos no nosso mercado imobiliário, que já viu tantas soluções começarem e acabarem... e a gente está nesse barco e acredita no nosso País. Nós estamos aqui para levantar esse mercado imobiliário” declarou o agraciado.

Iniciativas premiadas

Na forma de avaliação por comissão julgadora, cinco diferentes comissões analisaram as categorias Comunicação mercadológica, cuja empresa ganhadora foi a Construtora BSPAR; Projeto arquitetônico, que premiou a Construtora Colmeia; e Responsabilidade social, que homenageou a C. Rolim Engenharia.

Para Renata Santos, Superintendente da BSPAR, esse reconhecimento é mais do que especial. “Ele realmente reconhece um trabalho árduo e diferenciado e vem numa excelente hora”, frisa a gestora. A empresa foi premiada pela campanha “Quem casa, quer casa”, por meio da qual, na compra de um imóvel da BSPAR, o cliente ganharia a festa de casamento, em uma parceria exclusiva da incorporadora com o Lulla's Buffet. O sucesso foi tão grande que a oferta foi prolongada por mais um mês, impulsionando vendas e proporcionando momentos inesquecíveis aos noivos.

Já a Construtora Colmeia foi a vencedora na categoria Projeto Arquitetônico pelo trabalho desenvolvido no Living Garden. Trata-se de um empreendimento de mais de uma torre no estilo resort urbano, com apartamentos de 116,05 m² até 163,03 m² e área do terreno de 16.956,92 m² localizado no bairro Guararapes.

A última categoria eleita por comissão julgadora foi a de Responsabilidade Social, que premiou a C. Rolim Engenharia pelo projeto “40 anos da C. Rolim Engenharia – Distribuição de Mudas”. “Esse foi um projeto lançado no ano passado, em março, nos 40 anos da C. Rolim Engenharia: plantar 40 mil árvores em 11 áreas degradadas do Cocó. Então, o projeto vai durar quatro anos. Responsabilidade social, de fato, é o nosso forte, também. Construir com responsabilidade socioambiental é o nosso propósito”, relata Ticiana Rolim, Diretora Comercial e de Marketing da C. Rolim Engenharia.

Desempenho

Conforme computação de dados setoriais, foram definidas as construtoras ganhadoras nas categorias Sucesso de Vendas (residencial), Sucesso de Vendas (corporativo) e Sucesso de Lançamentos. Na primeira, a vitoriosa foi a Moura Dubeux, que tem 35 anos de atuação e há 11 está no mercado cearense. Segundo Fernando Amorim, Diretor Regional da empresa, o resultado de 2017 continua sendo positivo para a Moura Dubeux, com acréscimo de 4% no Volume Geral de Vendas (VGV) em relação a 2016. “E o mercado melhorou, com um crescimento sustentado, porém lento, ainda. Os exemplos disso foram nossos empreendimentos do complexo do Evolution Central Park, nos quais tivemos um acréscimo de 20% nas vendas em comparação a 2016”, analisa o gestor.

Em Sucesso de Vendas (corporativo), levou a melhor a Construtora Colmeia, sendo a única organização a receber o Prêmio Imóveis em mais de uma categoria nesta edição. “Os prêmios têm um gostinho especial, afinal de contas, num ano de crise, nós sermos premiados por um desempenho de vendas, é excepcional. Sem falar do prêmio de projeto arquitetônico. A gente se sente muito engrandecido, muito envaidecido inclusive, pelo nosso projeto ter sido escolhido, dentre todos os projetos da cidade, pela sua beleza e seus atributos”, pontua Ronaldo Barbosa, Sócio-Diretor da Colmeia.

Na categoria Sucesso de Lançamentos, a Novaes Engenharia teve o melhor resultado. “Um prêmio desse caracteriza o caminho certo, e que a gente deve continuar na mesma batida, sempre trazendo inovação para o mercado e contando com os parceiros. Em 2018, estamos com mais um lançamento de produtos compactos, que é a grande tendência do mercado”, avalia Marcos Novaes, Sócio-Diretor da empresa.

Vencedores da 3ª edição do Prêmio Imóveis



Construtora BSPAR (Categoria: Comunicação Mercadológica)

Construtora Colmeia (Categoria: Projeto Arquitetônico)

C. Rolim Engenharia (Categoria: Responsabilidade Social)

Moura Dubeux (Categoria: Sucesso de Vendas - residencial)

Construtora Colmeia (Categoria: Sucesso de Vendas - corporativo)

Novaes Engenharia (Categoria: Sucesso de Lançamentos)

Emanuel Capistrano, Diretor da Mota Machado (Categoria: Personalidade do Ano)