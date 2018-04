Informação de qualidade

04:30 · 27.04.2018

Além da entrega da honraria aos agraciados, a noite do Prêmio Imóveis foi marcada pelo lançamento da 2ª edição da revista Imóvel Design. Criada pelo Diário do Nordeste em 2016 para ser uma publicação de referência nos setores imobiliário e da Construção Civil, a revista traz “um olhar novo sobre o mercado da construção cearense, as novidades do setor e as principais tendências. E ainda aborda empreendedorismo e entrevista grandes nomes do cenário da construção local e nacional”, informa a editora da publicação, Carol Kossling.

A revista, que passa a ser a publicação oficial do Prêmio Imóveis, traz um especial com os finalistas e os vencedores da premiação. Para Bruno do Vale, designer editorial da Imóvel Design, a existência da revista já caracteriza um grande diferencial porque, na sua segunda edição, ela se firma um pouco mais como publicação de referência sobre o segmento imobiliário no nosso Estado, trazendo em seu conteúdo e em seu projeto gráfico as mesmas inspirações que o design, a decoração e a construção carregam consigo para estarem sempre inovando e gerando crescimento.

Conteúdo de alto nível

Além da nova seção dedicada aos finalistas e vencedores da 3ª edição do Prêmio Imóveis, a revista apresenta um panorama do setor, com as mudanças na economia; uma matéria sobre o crescimento do mercado imobiliário em Juazeiro do Norte; vitrines de tendências que mostram o que está em alta no quesito décor e matérias com tendências do setor, como investimento em segunda moradia no litoral cearense, práticas de sustentabilidade e construções de empreendimentos que aproximam o morar e o trabalho, enumera

a editora.

Outro destaque desta edição é a entrevista com Emanuel Capistrano analisando o mercado. Ele é Presidente da Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará (Coopercon-CE), Diretor da Mota Machado e eleito Personalidade do Ano pela 3ª edição do Prêmio Imóveis.

Para acompanhar o conteúdo diferenciado, um design editorial inovador que dá continuidade ao projeto gráfico criado por Felipe Góes no primeiro número da revista. Carol Kossling comenta que o projeto gráfico inicial, que apresenta uma linha mais atual e moderna, teve excelente aceitação. “Nesta edição, reforçamos a importância das imagens com fotos exclusivas, em sua maioria, de alta qualidade e com novas perspectivas”, descreve a editora.

Na capa, o foco no movimento da cidade ganhou reforço com a foto do fotógrafo Waldeck Rocha. “O movimento de uma cidade que, enquanto se move, cresce, e isso fica claro ao se contemplar o avanço do setor imobiliário e sua expansão visível aos olhos”, arremata Bruno do Vale.