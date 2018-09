Duas décadas de design

04:30 · 14.09.2018

CasaCor deste ano segue o tema “Casa Viva”, com muito verde e novas atrações. ( Esdras Guimarães )

Inaugurada ontem, em Fortaleza, a 20ª CasaCor Ceará acontece no imóvel que sediou a edição histórica de 2009. Construído em 1957, o prédio da Rua Visconde de Mauá, 950, na Aldeota, tem projeto arquitetônico de Acácio Gil Borsoi e projeto paisagístico de Roberto Burle Marx. Seu primeiro proprietário foi Benedito Dias Macêdo, que viveu ali até 1975. Em seguida, o imóvel de concreto aparente, tijolinhos e revestimento feito com materiais típicos da região passou a pertencer ao Grupo J. Macêdo.

“Comemorar nossos 20 anos tendo como cenário esse imóvel icônico é uma honra e uma grande responsabilidade. Reunir em um único local tantos profissionais, com repertórios e estilos diferentes para realizar releituras de espaços que já abrigaram tantas histórias, é um desafio, mas também um prazer”, analisa Neuma Figueirêdo, Diretora da CasaCor Ceará.

As releituras da CasaCor deste ano, nos 18 Estados brasileiros em que a mostra ocorre, seguem o tema “Casa viva”, definido pela celebração dos espaços e pela caracterização do lar como refúgio físico, mental e espiritual, onde as pessoas se confraternizam com amigos, familiares e pets. “Queremos celebrar a casa que pulsa. Nossa ideia é chegar mais perto do natural e construir uma casa viva”, declarou Lívia Pedreira, Diretora da mostra em nível nacional.



DESTAQUES

Neuma Figueirêdo diz que a 20ª edição está especial, tanto pelo local quanto pelos profissionais e pela própria mostra, com agenda de eventos movimentada durante os 40 dias de visitação. Ela ressalta a área infantil maior e o paisagismo. “Tem muito paisagismo interno e externo. Sala, banheiro, cozinha, tudo tem o verde, o vivo”, pontua.

Outra novidade é que a casa vai além da moradia e dos ambientes tradicionais. “Nós temos vários estúdios, apartamentos estúdio. A gente tem apartamento de 120 m², dois de 100 m², dois de 70 m². Só essa parte do estúdio já é um grande evento. É uma mostra com um nível incrível. A gente está com quase 12 mil m² de área de visitação”, sinaliza Neuma Figueirêdo.

Ela frisa que a CasaCor não é uma exposição estática, mas algo “que tem um começo, tem vida. Esse ano tem teatrinho, um parque infantil enorme, bar, loja, joalheira, café, restaurante, apresentações musicais. É um grande programa para a família, um lugar lindo para encontrar as pessoas”, sugere a profissional.

Neuma reitera a importância do evento lembrando que mais de 1.400 empregos diretos serão gerados nos 60 dias de montagem. Ela lembra que a mostra movimenta os mercados de arquitetura, decoração, paisagismo, gastronomia e arte, porque demanda recepcionistas, cozinheiros, garçons, vendedores, arquitetos, engenheiros estruturais, jardineiros, pintores, artesãos, designers, dentre outros profissionais. “É uma cadeia produtiva muito grande”, arremata.

Serviço

CasaCor Ceará 2018

Até 23 de outubro de 2018, de terça a domingo

Local: Rua Visconde de Mauá, 950 – Aldeota

Horário: 17h às 22h

Special sale: 22 e 23 de setembro de 2018

Ingresso: R$ 48 (inteira) e R$ 24 (meia) por dia ou R$ 120 para entrada com valor único que dá acesso a todos os dias do evento

Telefone: (85) 3261.3533

Site: casacor.com.br/ceara

Facebook: /casacorceara

Instagram: @casacorceara