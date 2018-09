Design e arte

04:30 · 21.09.2018

A “Exposição Irmãos Campana” é o nome da primeira mostra de Humberto (1953) e Fernando (1961) Campana no Nordeste, que está aberta à visitação até 29 de setembro, na Galeria Multiarte (Rua Barbosa de Freitas, 1727 – Aldeota), em Fortaleza. Nascidos em Brotas (SP), eles largaram as profissões de arquiteto e advogado, respectivamente, para se dedicar ao design. Hoje são considerados os maiores profissionais brasileiros da área e talvez os maiores do mundo no design contemporâneo, avalia Max Perlingeiro, curador da exposição.

As peças Campana fazem parte de coleções permanentes em renomadas instituições, como o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque; o Centre Georges Pompidou e o Musée Les Arts Décoratifs, ambos em Paris; o Vitra Design Museum, em Weil am Rhein (Alemanha); e o Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Max Perlingeiro destaca que os designers no estiveram na capital cearense disponíveis para conversar com as pessoas, por ocasião da abertura da exposição. “Eles trabalham com as comunidades, que fazem cestaria, bonecas de pano e utilizam material reciclado, aquele que, muitas vezes, achamos que não tem mais utilidade, e para eles passa a ter”, destaca.

IMERSÃO

A ambientação da mostra foi baseada em imagens da residência e do estúdio dos Irmãos Campana, o que levará o visitante a uma imersão no universo Campana. “No ambiente da exposição, existem oito grandes ampliações fotográficas em cima de um material microperfurado, por meio do qual você é remetido ao universo do estúdio ou da residência deles. Para complementar, removemos algum elemento que está nessas imagens para a exposição. O deslocamento desses objetos permite ir ao universo criativo dos artistas”, cita Max Perlingeiro.

Outro diferencial da mostra é a oportunidade de conhecer um pouco do processo criativo dos artistas-designers por meio de pequenos filmes, exibidos em monitores. É o caso do vídeo dos irmãos no escritório do artesão Espedito Seleiro, em Nova Olinda. Com o Mestre do Couro, eles desenvolveram uma coleção chamada O Cangaço, da qual um sofá e uma cadeira fazem parte da exposição em Fortaleza.

Outro vídeo, filmado em Super-8, em 1996, mostra Humberto fazendo a primeira cadeira Vermelha – a partir de uma estrutura de ferro e 450 metros de corda –, que depois ficou famosa mundo afora. O curador comenta que esta foi a primeira peça Campana exposta no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, abrindo os expoentes da projeção internacional dos profissionais. Um exemplar dela está na capital cearense.

Edições esgotadas de outras cadeiras históricas também vieram para a mostra, como as cadeiras Jannete, Paraíba, Corallo, Peixe e Flama. “Trouxemos exemplares das mais importantes obras deles, que figuram nos maiores museus do mundo”, afirma Max Perlingeiro.

ESPAÇO INFANTIL

Crianças de 4 a 12 anos – com inscrição prévia pela internet – podem participar das atividades infantis que acontecem no Espaço Família da Galeria Multiarte aos sábados, enquanto a exposição estiver em cartaz. É um momento de encontro das crianças com as obras dos Campana em que os pequenos vão produzir objetos com a mesma personalidade e os mesmos elementos utilizados pelos artistas, mas no universo lúdico infantil.

Da lama à arte

A “Exposição Irmãos Campana” vai do estacionamento ao jardim da Galeria Multiarte, surpreendendo o visitante desde a fachada-objeto-design, construída pelos Campana no estacionamento do estabelecimento. Esta é a primeira obra pública dos designers-artistas em Fortaleza e faz parte da arquitetura permanente da Galeria. Trata-se de uma estrutura feita com 1.304 cobogós Mão, criados pelos irmãos após o desastre ambiental de Mariana (MG), quando vazou lama tóxica pela região. “O cobogó Mão é quase um alerta, que diz 'vamos pensar que isso não pode', criado em um momento impactante”, pontua Max Perlingeiro.

Serviço:



Exposição

Irmãos Campana

Até dia 29 de setembro de 2018

Horário: de segunda a sexta, das 10h às 19h

Local: Galeria Multiarte (Rua Barbosa de Freitas, 1727 – Aldeota) – gratuito

Oficinas infantis: aos sábados, mediante inscrição prévia, de 16h às 19h (crianças de 4 a 12 anos)

Informações: (85) 3261.7724, galeriamultiarte.com.br

e galeriamultiarte@uol.com.br

Fotos: DIVULGAÇÃO / EDRA