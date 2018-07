Home Design

04:30 · 13.07.2018

As arquitetas Ana Carolina Leite e Bia Saboia são sócias e gestoras da Trium Arquitetura, parceria que já dura 13 anos. Com alto nível de qualidade, o escritório desenvolve projetos nas áreas residencial, comercial e corporativa, focando no compromisso de captar a essência das expectativas e nas necessidades de cada cliente. O resultado disso tudo são trabalhos práticos e funcionais, sem abrir mão da criatividade.

SALA DE ESTAR E TV

Mobiliário fixo para abrigar todos os equipamentos de som e vídeo, um armário alto para organizar garrafas e taças e um nicho de vidro para expor alguns objetos decorativos. Os destaques são o painel em mosaico de madeira, que aquece e equilibra a composição com o mármore branco da bancada, a laca nude da marcenaria e o vidro preto do painel suspenso. Foto: Bia Saboia

APARTAMENTO DE PRAIA

Transformar o imóvel em um espaço prático e confortável para desfrutarem dos momentos de férias, no Ceará, era o desejo dos clientes. Os tons de azul e verde dão um clima mais despojado à base neutra do ambiente. O balcão com mini seixos delimita o espaço da cozinha, e a divisória em cobogó de louça branca serve de anteparo, disfarçando os equipamentos que estão por trás. Foto: Bia Saboia

SALA E VARANDA INTEGRADAS

O ponto alto deste projeto foi a solução alcançada com a retirada das portas da varanda e a integração dos dois ambientes. Com o isso, o aproveitamento da iluminação natural conferiu mais amplitude e leveza ao espaço. O layout favoreceu a recepção de amigos e familiares, e os móveis, em tons claros com detalhes de madeira, seguiram a mesma linguagem no novo espaço de convivência. Foto: Ana Carolina Leite

PROJETO CORPORATIVO

As arquitetas criaram uma atmosfera clean e sofisticada com a predominância de tons neutros e sóbrios. Destacam-se o cinza e o branco, detalhes em madeira no mobiliário e piso vinílico com acabamento amadeirado, conferindo melhor conforto acústico. O projeto luminotécnico diferenciado mescla pontos de iluminação direta e detalhes de rebaixo no forro com fita de LED embutida. Foto: Bia Saboia

CASA DE PRAIA

Projeto desafiador de chalé numa estreita área entre o mar e a falésia, respeitando a vegetação nativa e o desejo de uma cozinha voltada para o mar. O foco na sustentabilidade destaca-se na escolha por madeira de reflorestamento para a cobertura e o caramanchão, na iluminação natural, na substituição do sistema convencional de coleta de águas servidas pelo BET (bacia de evapotranspiração), além do uso de mão de obra local. Em harmonia com a paisagem nativa, as paredes externas apresentam os mesmos tons da falésia. Internamente, a atmosfera é tranquila e aconchegante com paredes em off-white e móveis de madeira rústica contrastando com os detalhes em ladrilho branco e azul. Fotos: Ana Carolina Leite

DECK COM PISCINA

Piscina térmica com muita natureza serrana. O cliente desejava um ambiente perfeito para contemplar a paisagem da Mata Atlântica da Serra de Baturité. O resultado foi um deck delicioso imerso em muito verde, com vários pontos para apreciar o pôr do sol e os pássaros nativos. Foto: Francisco Andrade