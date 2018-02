Home Design

04:30 · 23.02.2018

As arquitetas Maria Christina Bessa e Roberta Aguiar Tomaz trabalham há dez anos com arquitetura de interiores residencial e comercial e com projetos de paisagismo. Seus projetos são pensados de acordo com a personalidade e a necessidade de cada cliente. No final de 2017, começaram a desenhar e executar peças de design exclusivas, criando a empresa Poesie Design. Esse design busca resgatar as técnicas tradicionais da cultura cearense, lembrando a memória coletiva da nossa gente e propiciando uma parceria com as bordadeiras do semiárido nordestino e artesãos locais.

Sala de jantar

Mesa com desenho exclusivo da Poesie Design, executada com madeira Freijó e mármore. Lustre em prata garimpado em antiquário.

Sala de estar e Home Cinema

Painel em ripas de madeira Freijó com padrão inspirado nos desenhos indígenas. A tela e o projetor ficam embutidos no forro de gesso, deixando apenas o padrão do painel aparecer.

Varanda

Aparador com desenho exclusivo da Poesie Design, executado em madeira Freijó e tampo em mármore.



Copa

Mesa Jangada, com desenho exclusivo da Poesie Design, bem como guardanapos bordados com desenhos desenvolvidos pelas arquitetas e executados por bordadeiras do semiárido nordestino.

Lavabo

As paredes do lavabo foram revestidas em mármore Calacata Venato, mesma pedra usada na bancada, com um desenho de linhas irregulares.

Corredor

Corredor com painéis em madeira com indicações das salas da empresa de contabilidade. Este desenho deixou os corredores da empresa mais interessantes.

Varanda e área social

Ambiente equipado com churrasqueira e mesa de apoio. Detalhe em cobogós de concreto que escondem a área de apoio com geladeira e bancada com pia.



Biblioteca com estar íntimo

Espaço para a família relaxar assistindo à televisão ou lendo um livro. A estante foi desenhada com espaços irregulares para guardar tamanhos variados de livros e objetos de decoração, como lembranças de viagem.

Recepção de empresa de contabilidade

Para trazer um ar de sofisticação, foram desenhados móveis em linhas retas que foram exercitados em madeira escura. O papel de parede e as luminárias complementam o ambiente, bem como o clássico banco Barcelona.