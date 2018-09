Home Design

04:30 · 14.09.2018

Amanda Câmara e Valter Costa Lima, do escritório Tetu Arquitetura, projetam juntos desde 2009. Com sede em Fortaleza, os projetos refletem uma linguagem simples, expressiva e com desenhos únicos. Eles buscam a harmonia entre sofisticação e despojamento. Além de imprimir o desejo do cliente, os profissionais atuam nos campos de arquitetura e arquitetura de interiores, residenciais e comerciais.

contato@tetuarquitetura.com

insta: @tetuarquitetura

Site: tetuarquitetura.com

Jardim Integrado à Casa

Para vencer o desnível do terreno e integrar dois blocos desta casa, a solução foi criar patamares que combinam madeira, fulget, vegetação natural e canteiros suspensos. O passeio ficou agradável e quebrou a monotonia.

Piscina que Abraça a Casa

A proposta da piscina envolvendo a casa favorece a integração de todos os ambientes, o que é fator marcante neste projeto.



Cozinha Gourmet

Como a cozinha é o coração da casa, a proposta do balcão gourmet inserido no contexto de estar cumpre função muito importante neste projeto, trazendo a família para se reunir no momento de preparo das refeições.

Estar aberto para área externa

Como o próprio nome da casa sugere, Casa Aberta, a proposta foi ter uma casa em que os limites não estão bem definidos, onde o interno e o externo se misturam. A natureza está dentro de casa e o aconchego do lar está envolto pela natureza.

Quarto de uma jovem criativa

Cool e despojado, este quarto abriga todas as funções que uma jovem criativa precisa para seu home office, local de descanso e ainda penteadeira integrada ao balcão de estudo/trabalho.

Estar de uma Casa Viva

Neste apartamento, a harmonia de cores claras e tons sóbrios neutralizam o mobiliário. Isto permite que a atenção se volte para as obras de arte e para a natureza que invade a sala de estar.

Quarto Aconchegante

Neste quarto, os tons neutros predominam, e a iluminação adequada permite que tanto a função de estudo quanto a função de leitura na cama sejam desempenhadas perfeitamente.

Sala e varanda que se completam

Mobiliários adequados, tanto para estar e jantar como para varanda, permitem que ambos os ambientes sejam utilizados de forma integrada ou não. Isso otimiza o espaço e permite diferentes usos e configurações. Do dia a dia ao receber, tudo fica confortável e aconchegante.