Home Design

10:25 · 07.05.2018

Silvia Sobreira Maia, Arquiteta e Urbanista com experiência em arquitetura e ambientação de interiores, traz em seus 13 anos de atuação o conhecimento que une requinte e adequação à legislação vigente, no que diz respeito a projetos arquitetônicos. Suas ideias são criadas e desenvolvidas de acordo com as necessidades e o estilo de vida dos clientes, assim como a partir da observação detalhada do espaço disponível. Os conceitos aprendidos na vida acadêmica e na vida prática são aplicados pontualmente em cada experiência, unindo soluções criativas e adequadas ao bom gosto de materiais sugeridos na execução dos projetos.

Resiência Unifamiliar



A arquitetura moderna e rústica do projeto residencial é percebida nas linhas horizontais do desenho e na escolha do material utilizado. As esquadrias de madeira, o porcelanato no piso da varanda e o caramanchão do jardim revelam a rusticidade do projeto. Já o porcelanato polido e as bancadas em granito presentes na cozinha e nos banheiros conferem traços de modernidade à obra executada em Sobral.

Fachada e Estar

Localizada em um condomínio nobre da cidade de Sobral, a residência foi desenhada destacando o requinte do material utilizado em cada ambiente, a exemplo da cortina de vidro e da platibanda, um traço moderno do desenho. Os tons pastéis predominam, conferindo elegância à edificação.

Quarto do Filho

Esse projeto revela um ambiente funcional e divertido. As cores vibrantes e o tema escolhido expressam o universo espacial do personagem Buzz Lightyear, proporcionando alegria ao ambiente. O porta-livros foi localizado numa altura em que a criança tem fácil acesso aos livros. A coluna de madeira, que contém os nichos organizadores de brinquedos e o baú de roupas de dormir, individualiza a bancada de estudos e o dormitório.