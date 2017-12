Home Design

09:46 · 22.12.2017

Graduado em Design de interiores, o cearense Ramiro Mendes deixa que sua obstinação pelo design e seu gosto pela pesquisa transpareçam em seus projetos ousados, criativos e funcionais, sem perder o movimento equilibrado da estética e das nuances assertivas de iluminação. O Estúdio Ramiro Mendes atua nas áreas residencial, comercial e cenográfica, elaborando desde projetos de interiores completos a consultorias especializadas em design de interiores.

VARANDA GOURMET

O espaço ganha toques de aconchego com móveis em madeira e fibras, além de paleta em tons de apelo natural.







LIVING

O living, com algumas das peças de design mais marcantes do décor, conta com a presença das poltronas Alfaite, assinadas por Bruno Faucz, e da luminária acima do sofá, desenhada por Jean Prouvê.