Home Design

11:40 · 06.07.2018

O designer de interiores piauiense Dido Neto, de 25 anos, entende que cada projeto é como se fosse o primeiro. Por isso, está sempre preocupado com o uso dos objetos e demais elementos dentro da casa. Busca traduzir esta preocupação ao mesmo tempo em que privilegia o conforto dos clientes dentro das tendências mundiais. Seu escritório tem por objetivo a realização de projetos residenciais, comerciais e corporativos em todo o Brasil, com mais força em Fortaleza.

Facebook: didonetointeriordesign

Instagram: @didoid

E-mail: didonetoid@icloud.com.br

Sala de Estar Integrada



Para reunir toda a família com conforto, pensou-se em uma sala com mobiliários soltos em estilo atemporal clássico. A mesa com oito lugares acolhe confortavelmente família e amigos na sala de Jantar. Somada ao luxuoso sofá e às poltronas Chesterfield, foi pontuada uma parede com efeito de cimento queimado, proporcionando uma base para o rico acervo de telas assinadas que o cliente possui. Com iluminação adequada para uma galeria de arte, essa parede contar com trilhos com spots articulados e iluminação em LED em tom quente para dar aconchego a todo o espaço.

Lavabo

A proposta foi pensar em um lavabo como um cartão de visita que representasse bem o gosto dos clientes. Nasceu, então, um espaço requintado, com mix de texturas, como o cimento queimado presente no piso e nas paredes, a ônix retro iluminada na bancada e o papel de parede com folhas de palmeiras preto com

dourado no teto.

Detalhes

Outro detalhe importante na decoração desse apartamento foi o uso de peças garimpadas pelo próprio cliente. De forma certeira, o link das esculturas e quadros compostos na parede harmonizaram superbem com os adornos.

Sala de Estar

Para os elementos verticais, apostou-se em em uma pintura com contrastes bem acentuados, dando efeito de modernidade e jovialidade ao projeto. O contraste também ficou nas cores das poltronas, nos puffs e

nas almofadas.

Sala de Estar

Para um rápido retrofit, essa sala teve um cuidado especial, pois grandes intervenções não poderiam ser feitas pelo cliente. Então, logo foi-se pensado nos elementos horizontais e verticais base. Para preencher a área da disposição do sofá e das poltronas, foi usado um tapete com estampa grega, contrapondo com o sofá

existente em couro.