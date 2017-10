Home Design

10:35 · 13.10.2017

Formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Fortaleza (Unifor) em 2006, Mirian Bastos já executou projetos na Argentina e nos Estados Unidos. “Já morei em Nova York, Salamanca, São Paulo e Buenos Aires e essas cidades são minha fonte de inspiração, agregando um pouco da cultura de cada local e de suas arquiteturas”, entrega. Nos projetos, o gosto do cliente é combinado com os conhecimentos da profissional, dando a tônica da parceria. “É um trabalho de psicologia, mas adoro essa parte”, confessa.

Loja Mercado de Design



Fazer o consumidor viver uma experiência de se sentir em casa. Esta foi a ideia do projeto da loja. O mobiliário à venda foi todo estilizado, integrado ao layout do estabelecimento, tirando a formalidade do ambiente. Os quadros do artista plástico Antônio Rocha e os colares decorativos de Roberto Dias deram um colorido a mais e autenticidade ao projeto.

Pé na areia

Ao fundo da loja, foi colocado um caramanchão para proporcionar sensações como bem-estar e conforto. O piso de areia de praia leva o cliente a retirar o sapato, colocar o pé na areia, relaxar e apreciar a paisagem, uma tela pintada pelo artista plástico Antônio Rocha.

Bistrô Briejer



Os tons de verde deste projeto deram um toque de sofisticação e um ar francês ao espaço. Mais uma vez, a intenção foi expor a mercadoria (os biscoitos) de forma autêntica e despojada, em forma de buffet, para que o consumidor observasse de forma clara todos os produtos. Para deixar mais evidente a proposta de bistrô francês, a profissional apostou em peças de antiquários e adornos pessoais da casa da vovó, deixando o espaço com uma atmosfera intimista, aconchegante e sofisticada.

Estar íntimo com home office

Em um espaço de apenas 15m², o estar íntimo foi transformado em home office para atender à necessidade da cliente. Os tons de cinza trouxeram sofisticação e atemporalidade. O azul deu personalidade ao projeto, de forma suave e harmonizada com o cinza. O velho truque do espelho para dar amplitude e adornos em branco e prata foram enaltecidos na filosofia do “menos é mais”, muito presente nos projetos da arquiteta.

Quarto dos filhos

Nesse projeto, a ideia era dividir o espaço para um menino de 4 anos e uma recém-nascida. A arquiteta separou o cômodo em dois lados para conseguir atender às necessidades de duas crianças, aproveitar os móveis existentes e deixar tudo aconchegante. O berço, já existente, foi laqueado de azul-bebê com toques dourados e o enxoval, com tecidos listrados, xadrez, nos tons de azul, verde, rosa seco e bege.

Varanda

A ideia desse projeto era estender a sala e proporcionar um ambiente para receber amigos e familiares com conforto, beleza e funcionalidade. O espaço conta com uma área de living, com um belo conjunto de sofá e uma mesa super original de tronco de madeira. Destaque para a cor preta e a madeira escura, em contraste com a cor cajá nos detalhes da marcenaria. Isso deu um toque jovem e original à varanda. O lustre em forma geométrica e na cor marrom deu ao espaço um movimento que faltava para harmonizar com os móveis.