Home Design

À frente do Estúdio Oficina, escritório de arquitetura e design de produto, a arquiteta e designer Dora Coelho atua em Fortaleza desde 2015, após três anos vivendo em São Paulo, onde fez cursos e trabalhou nas áreas de cenografia e design. Os projetos de arquitetura e reforma do estúdio têm como elemento central o usuário. Assim, o projeto é pensado de forma colaborativa e tem como resultado um ambiente com identidade, que conta histórias, gera interações entre as pessoas e constrói memórias.

Para a produção dos móveis e objetos é utilizada a CNC Router, máquina de corte a laser e técnicas tradicionais de marcenaria. Os encaixes são destaque nos objetos assinados pelo estúdio. Eles funcionam como base estrutural e como elemento estético. Fotos: Igor Barbosa

Estúdio Oficina

contato@estudiooficina.com

www.estudiooficina.com

@estudiooficina

Cozinha aberta



Os perfis metálicos encontrados em um ferro-velho em perfeito estado, apenas com superfície oxidada, foram tratados e usados para reforçar a estrutura depois da demolição de duas paredes.

Materiais naturais



As texturas dos materiais naturais, como o tecido, a madeira e a palha deixam o ambiente mais aconchegante.

Cimento queimado



A escolha do cimento queimado para o piso trouxe mais amplitude e claridade para a sala.



Integração por meio das cores



Superfícies brancas e em madeira que se repetem na cozinha e nas salas de estar e jantar ajudam a integrar ainda mais os ambientes desse pequeno apartamento.

Sala ampliada



O que era quarto agora é parte da sala. Estar, jantar e varanda integrados após a demolição de duas paredes.

Tudo à mostra



A iluminação foi feita por meio de spots e eletrodutos aparentes em aço galvanizado. As vigas e os pilares foram descascados até revelarem seu material original, o concreto.

Demarcação de espaço



A meia parede verde demarca o espaço da sala de jantar.

Equilíbrio na cozinha



Piso, teto e paredes claras iluminam a cozinha. Para equilibrar, uma bancada escura e dois tons de verde nos móveis.