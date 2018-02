04:30 · 23.02.2018

Ontem (22 de fevereiro), a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) foi sede da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção (CANPAT Construção 2017/2018). O evento marca o início de um novo ciclo na prevenção de acidentes de trabalho no Estado, para ajudar na redução de acidentes na indústria da Construção Civil e tornar o ambiente de trabalho cada vez mais produtivo e seguro. Empresários e trabalhadores do setor no Ceará participaram da iniciativa, organizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em conjunto com o Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), o Ministério do Trabalho e o Sesi Nacional.



Primeiros dados de 2018 inspiram otimismo no setor

Em janeiro, o número de vendas de unidades residenciais verticais aumentou 66% em comparação ao mesmo período do ano passado, no Ceará. O dado é do Flash Imobiliário, pesquisa da Lopes Immobilis com as 60 maiores construtoras do Estado. O estudo apontou elevação no índice geral de vendas nos segmentos residencial vertical, comercial, segunda moradia e residencial horizontal. Tal índice subiu, em número de unidades comercializadas, 35% em relação ao mesmo período do ano passado e 43% em Volume Geral de Vendas (VGV). Outra boa notícia é que janeiro registrou o menor número de distratos em 12 meses.

CBIC mapeia boas práticas em sustentabilidade

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), tendo a correalização do Senai Nacional, iniciou um trabalho de mapeamento de boas práticas - com foco em sustentabilidade - implementadas por construtoras nacionais de micro e pequeno portes. O objetivo é demonstrar o retorno financeiro positivo diante do investimento em ações voltadas à sustentabilidade, oferecendo referências e modelos de oportunidades de negócio e de boas práticas. Para participar da coleta de dados, basta preencher o formulário disponível no site www.cbic.org.br até o próximo dia 28.

Usk Fortaleza vai se reunir amanhã, na Praça do Ferreira

Amantes do desenho à mão vão se encontrar amanhã, às 14h30, na Praça do Ferreira (Centro), para fazer o registro gráfico do local. Trata-se do 25º Encontro Urban Sketchers Fortaleza (USk Fortaleza), em que pessoas se reúnem para desenhar edifícios e espaços públicos da capital em clima descontraído. O momento de interação e troca de técnicas e informações é também uma forma de ocupação dos espaços públicos. Qualquer pessoa pode participar. Mais informações: @uskfortaleza, no Instagram, ou /uskfortaleza, no Facebook.

Uniconstruir aborda a Reforma Trabalhista

Por meio de sua Unidade de Educação Corporativa da Construção Civil (Uniconstruir), o Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), realizará a terceira turma do curso Reforma trabalhista e lei da terceirização. O instrutor Johnatan Abreu explicará as principais mudanças nas relações de trabalho propostas pela Lei 13.467/2017 - Reforma Trabalhista e as regras para trabalho temporário e terceirização. A capacitação acontecerá de 12 a 16 de março e tem por público-alvo profissionais nas áreas de DP, RH, Administração, Segurança do Trabalho, Advogados, contadores, estudantes e interessados. Mais informações pelo telefone (85) 3456.4061 e pelo e-mail uniconstruir@sindusconce.com.br.