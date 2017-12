09:09 · 22.12.2017

Sérgio Porto (na foto, à esquerda), Presidente do Sindicato da Habitação do Ceará (Secovi-CE), participou de reunião com representantes da Cooperativa de Crédito – Sicoob Coesa, em Belém (PA), para discutir a viabilidade de uma parceria para atender aos condomínios associados com benefícios, como taxas diferenciadas de mercado bancário, menor taxa para boletos de cobrança, aplicações para o fundo de reserva com rendimento superior à poupança, concessões de crédito aos condomínios e cartão de crédito corporativo. “Ficou combinado que Sicoob Coesa faria um estudo no Ceará para poder nos oferecer essas mesmas soluções financeiras o mais rápido possível”, garantiu Sérgio Porto.

Ministério do Trabalho amplia prazo para utilizar FGTS para quitar imóvel

A medida que permite aos trabalhadores usarem o FGTS para pagar parcelas do financiamento do imóvel em atraso foi prorrogada, anunciou o Ministério do Trabalho. O prazo, que se encerraria em dezembro de 2017, foi estendido para até 31 de dezembro de 2018 em reunião do Conselho Curador do FGTS, em Brasília. O objetivo da medida, segundo nota, é permitir que pessoas que atrasaram o pagamento de parcelas da casa própria consigam usar o Fundo de Garantia para regularizar a situação.

CBIC disponibiliza no site o resumo técnico do 89º Enic

Está à disposição dos associados e interessados, no site da CBIC, o report do “89º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic) – Superação é a nossa maior obra”, realizado em maio, em Brasília. No relatório técnico, os interessados podem acessar o conteúdo dos assuntos tratados durante as plenárias das Comissões Técnicas e Fóruns da CBIC, bem como dos painéis gerais do evento de 2017. A partir de 2015 a CBIC deu início à produção de relatórios técnicos dos eventos para manter a “memória” dos assuntos e discussões. Para acessar o report do 89º Enic, acesse o site da CBIC (cbic.org.br), em Acervos/Estudos.

Porto Alegre vai sediar 21ª Construsul em agosto

Será realizada de 1º a 4 de agosto de 2018, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre (RS), a 21ª Construsul – Feira Internacional da Construção, consagrada por geração de negócios, congregando toda cadeia produtiva e englobando os setores de construção, acabamentos e infraestrutura. As empresas participantes englobam segmentos como: argamassas, tintas, impermeabilizantes, iluminação, fechaduras, ferragens, churrasqueiras e lareiras, revestimentos, tintas, vernizes, ferramentas, máquinas e equipamentos para construção, dentre outros.

Prêmio CBIC conhece os campeões de 2017

O Prêmio CBIC de Responsabilidade Social – Troféu Paulo Safady Simão foi entregue aos vencedores da edição 2017. Categoria Reconhecimento Social: Sinduscon-ES; Categoria Seconci: Seconci-GO, com o projeto Combate ao Tabagismo na Construção; Categoria Entidade: Sinduscon-RS, com o projeto Banco de Materiais de Construção; Categoria Empresa: Reta Engenharia (MG), com o projeto Maratona da Leitura. “A partir deste ano, o troféu passa a se chamar Paulo Safady Simão, em homenagem ao nosso grande líder, que criou o Prêmio e o Fórum de Ação Social e Cidadania”, disse o Presidente da CBIC, José Carlos Martins. A premiação, que reconhece as práticas socialmente responsáveis da Construção, reuniu empresários e profissionais do setor, autoridades e profissionais da imprensa, em Brasília.