A Pointer, empresa do Portobello Grupo, um dos principais fabricantes de revestimentos cerâmicos do País, inaugurou ontem o seu primeiro Centro de Distribuição (CD) em Fortaleza. Localizado no Anel Viário, bairro Pedras, o CD tem 5.000 m² de área, com capacidade de estoque de 90.000 m² por até dez dias, e de recebimento e venda entre 50 e 60 mil metros quadrados a cada mês neste início de operação. Junto com o CD, também haverá um showroom, onde cerca de 150 produtos estarão expostos. “O Ceará tem uma economia muito forte, um mercado grande e o nosso objetivo é ampliar a nossa base de clientes e, consequentemente, nossa participação no mercado”, informa Diógenes Ghellere, Diretor-Geral da Pointer.

BIC propõe ao Governo saídas para recuperação da Construção Civil em 2018

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e um grupo de entidades representativas da cadeia produtiva do setor apresentaram ao Presidente da República, Michel Temer, em Brasília, medidas que visam estimular a recuperação da indústria da construção e a geração de empregos, com foco no mercado imobiliário, habitação e infraestrutura. “A ideia foi apresentar uma pauta para destravar o País e criar condições para que o investimento volte”, disse o Presidente da CBIC, José Carlos Martins. Uma das propostas foi uma solução imediata para capitalizar a Caixa Econômica Federal, de forma a voltar a ter recursos para financiar a habitação.

Crédito imobiliário deve crescer 15% no ano que vem

O financiamento imobiliário com recursos das cadernetas de poupança deve crescer 15% em 2018, revertendo a queda de 2017, segundo o Presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Gilberto Duarte de Abreu Filho. O avanço deverá se concentrar nos empréstimos destinados à compra de moradias, enquanto o crédito para a construção de novos empreendimentos tende a continuar lento. A projeção é sujeita à revisão em janeiro, quando a Abecip divulgará seus números oficiais.

Manaus vai receber Fórum regional do setor em março

Manaus vai receber o Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) no dia 23 de março de 2018. O evento, organizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), terá como tema “Perspectivas para a indústria da Construção Civil do Norte e Nordeste”. O Fórum terá a participação de representantes dos Sinduscons e Ademis do Norte e Nordeste, representantes do poder público, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades.

STF proíbe uso do amianto no Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu proibir o uso do amianto do tipo crisotila, material usado na fabricação de telhas e caixas d’água. A decisão dos ministros foi tomada para resolver problemas que surgiram após a decisão da Corte que declarou a inconstitucionalidade de um artigo da Lei Federal 9.055/1995 que permitiu o uso controlado do material. Com a decisão, tomada por 7 votos a 2, não poderá ocorrer a extração, a industrialização e a comercialização do produto em nenhum Estado do País. Durante o julgamento, não foi discutido como a decisão será cumprida pelas mineradoras, apesar do pedido feito por um dos advogados do caso, que solicitou a concessão de prazo para efetivar a demissão de trabalhadores do setor.