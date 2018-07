04:30 · 13.07.2018

Forte Bittencourt é o novo residencial da MRV Engenharia, lançado na manhã de ontem. O empreendimento ficará no bairro Passaré, em Fortaleza, e contará com 112 unidades. Trata-se do primeiro produto da Linha Bio, que traz soluções, inéditas ao setor imobiliário, em acabamentos, design, tecnologia e sustentabilidade, segundo a construtora. O sistema que transforma energia solar em elétrica foi projetado para economizar até 80% na conta de luz, afirma Alessandro Almeida, Diretor Geral de Vendas da empresa. Outro diferencial é a possibilidade de parcelar a entrada até a próxima Copa do Mundo de Futebol, em 2022. Serão duas torres, com oito apartamentos por andar, elevadores de acesso, segurança 24h, lazer completo e bicicletário.

Curso de inteligência de mercado para setor imobiliário abre inscrições

O Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), por meio de sua universidade corporativa, a Uniconstruir, realizará o Curso da Inteligência de Mercado para o setor imobiliário, na próxima semana (24 a 26/julho). Com carga horária de 16h, a capacitação será ministrada por Fábio Tadeu Araújo, Mestre em Gestão Urbana e em Organizações e Desenvolvimento.Para mais informações e inscrições ligue (85) 3456.4061, 3456.4084 ou escreva para uniconstruir@sindusconce.com.br.

Por um melhor uso das áreas comuns dos condomínios

Desfrutar dos equipamentos de lazer e das áreas externas dos condomínios contribui para incrementar a qualidade da vida familiar e condominial. Em geral, piscina, salão de jogos e brinquedoteca são os espaços preferidos; enquanto academia e espaço zen costumam ser os menos utilizados. Mas os moradores podem mudar esse cenário e organizar atividades que envolvam todos os condôminos, como aulões de lutas ou de yoga, no espaço zen, na academia ou no gramado. Um morador que goste de cozinhar pode organizar aulas de culinária para os outros. Bem como o cineclube pode ser usado para exibição coletiva de filme.

InovaConstruir Experience está com inscrições abertas

Considerado o maior evento de inovação brasileiro voltado à construção civil, o InovaConstruir Experience 2018 acontecerá no Teatro do Shopping RioMar de Fortaleza, nos dias 4 e 5 de outubro de 2018. Seu objetivo é promover o intercâmbio dos players nacionais do setor da construção com as mais modernas técnicas construtivas em destaque no mundo. O público-alvo abrange empresários, profissionais do setor, estudantes, pesquisadores, startups, presidentes dos sindicatos da construção, entidades, fornecedores e investidores. Para inscrições e mais informações: inovaconstruir@sindusconce.com.br ou (85)3456 4050.

Simpex Dasart: unidade decorada recebe visitantes

Após o lançamento da unidade decorada, as visitas de clientes ao Jonas Cardoso Residence (Rua Bento Albuquerque, 1021, Cocó), empreendimento da Simpex e Dasart Incorporações, aumentaram mais de 100% nos primeiros 30 dias. Assinado pelas arquitetas Manoella Linhares e Natália Benevides, o apartamento decorado é aconchegante e mostra todo o potencial que o edifício tem para se viver bem. A obra já está com mais de 70% de conclusão e 65% das unidades já foram vendidas. A previsão de lançamento é para novembro de 2018.