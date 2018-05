04:30 · 04.05.2018

No próximo dia 9 de maio, a Moura Dubeux entrega o empreendimento Jardim das Bromélias, um dos quatro residenciais que compõem o Complexo Boulevard Shopping Residence, integrado ao Shopping RioMar Kennedy. O empreendimento tem apartamentos de três quartos, sendo uma suíte. Todas as unidades dispõem de varanda e duas vagas de garagem e têm área privativa que varia de 72 a 94 m². Além disso, tem área de lazer com piscina, sauna, deck com churrasqueira, salão de festas, fitness, home cinema, espaço relax, espaço gourmet, playground e salão de jogos. Em fevereiro, foi entregue o Parque dos Ipês, também do Boulevard, com apartamentos de 50 a 64 m², dois e três quartos.

Alpha Inova tem inscrições abertas até o dia 18

Seguem até 18 de maio as inscrições para a segunda edição do programa Alpha Inova, da Alphaville Urbanismo. A ação visa troca de conhecimento e parcerias entre a empresa e startups. Podem se inscrever startups que desenvolvem soluções para seis desafios: Construção e Sustentabilidade, Comunidade e Serviços, Relacionamento e Atendimento a Clientes, Crédito e Cobrança, Marketing e Vendas e Eficiência de Processos Internos. Em 2017, o Alpha Inova resultou na contratação de seis startups, a Stant, a Justto, a Looqbox, a LeanSurvey, a Quero Quitar e a Zero Distrato. Mais informações e inscrições no site www.alphainova.com/.

90º Enic tem como destaques a inovação e a tecnologia

“Inovar e crescer, construindo um país melhor” é o tema central do 90º Encontro Nacional da Construção Civil (Enic), de 16 a 18 de maio, em Florianópolis. Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em parceria com a Associação dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil do Estado de Santa Catarina (ASIC-S), o Enic é o principal evento do calendário da Construção Civil, com painéis ministrados por profissionais de referência no setor. Mais informações no site: www.cbic.org.br/enic.

Seminário debate incorporação imobiliária

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizou o II seminário “Incorporação imobiliária na perspectiva do STJ - A proteção do consumidor”. As distinções entre consumidor (quem compra para uso) e investidor, no contrato para aquisição de imóveis, e a proteção do interesse coletivo (consumidores adimplentes) foram alguns tópicos do encontro. A principal discussão do evento girou em torno dos distratos e problemas advindos das rescisões contratuais unilaterais. “É muito importante a defesa do coletivo em detrimento do individual”, disse José Carlos Martins, Presidente da Câmara Brasileira da Indústia da Construção (CBIC), presente ao evento.

Construtora Dubê lança Jardins de Murano, no Eusébio

Lançado na última quinta-feira, o novo empreendimento de lotes da Construtora Dubê se localiza no Eusébio e vem com uma proposta de personalização para os clientes. Por se tratar de um condomínio de lotes, cada casa pode ser feita de acordo com as características e as necessidades do cliente, sem necessidade de seguir um projeto pré-determinado. Usando sua expertise em condomínios de luxo, a Construtora Dubê desenvolveu 11 projetos de casas - entre planas e dúplex, com diversas tipologias, tamanhos e posições dentro do condomínio - que serão construídas e disponibilizadas ao mercado. As unidades privativas dessas casas variam de 150 a 240 m². Mas o cliente pode ficar à vontade para executar sua própria ideia de moradia.