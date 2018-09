04:30 · 21.09.2018

O programa “Fortaleza Online” foi apresentado no Fórum Executivo sobre Licenciamento de Construções, em Rondônia, como case de boas práticas para reduzir o custo da burocracia no Brasil relativo ao setor imobiliário. Um estudo feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) constatou que 12% do custo dos imóveis é burocracia. O Fortaleza Online transformou-se num programa de gestão de cidade inteligente e será usado nas áreas de Educação e Saúde, de acordo com Agueda Muniz, Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. Por meio desse programa, o alvará de construção pode ser emitido em até 15 minutos, após pagamento de taxa. Dentre os ganhos do licenciamento online, Agueda Muniz cita a consulta de adequabilidade. “Antes eram 80 por dia, hoje são 252”, informa.



Diagonal lança atendimento imobiliário na web

A construtora Diagonal Engenharia desenvolveu o atendimento web para facilitar o acesso dos corretores aos empreendimentos e ao material de vendas (tabelas, livros, apresentações, vídeos). O portal também facilita o acesso às documentações para análise de crédito dos clientes. “O sistema Diagonal Web foi pensado para colaborar com o trabalho das equipes de vendas, dando maior agilidade de praticidade junto ao atendimento dos clientes de forma online, nas versões desktop e mobile”, explica Anderson Almeida, Coordenador Comercial da Diagonal. A plataforma está disponível no site www.diagonal.com.br.



Terra Brasil 2018 tem inscrições abertas

De 30 de outubro a 2 de novembro acontecerá o 7º Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil (Terra Brasil 2018), que está com inscrições abertas. Com o tema “Território e Trabalho: a produção da arquitetura com terra no Brasil”, o evento será na reitoria da UFRJ, na Cidade Universitária, no Rio de Janeiro. Esta edição acontecerá mediante dinâmicas interativas, cada dia com um tema específico, a fim de suscitar debates e propiciar propostas concretas entre os participantes. Haverá oficinas de práticas construtivas ao longo do evento. Inscrições: terrabrasil2018.wixsite.com/terrabrasil2018/inscricoes.

Inmetro prorroga consulta sobre eficiência energética

O Inmetro prorrogou até o dia 15 de outubro o prazo para o recebimento de contribuições para a consulta pública sobre eficiência energética em edificações, que visa discutir a proposta de aperfeiçoamento do Regulamento Técnico da Qualidade. O documento com a proposta completa pode ser acessado no site do Inmetro (inmetro.gov.br). As contribuições devem ser encaminhadas no formato da planilha, conforme modelo disponibilizado no site, para o e-mail: dipac.consultapublica@inmetro.gov.br.

Uniconstruir oferece nova grade de cursos

A Unidade de Educação Corporativa da Construção Civil (Uniconstruir), braço educativo do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), está com inscrições abertas para cinco novas turmas. De 24 a 27 de setembro haverá a capacitação “Detalhando o eSocial” e o curso “Introdução ao marketing digital com foco em vendas”. Nos dias 15 e 16 de outubro acontecerá o curso “Como está o relacionamento com seu cliente?” e de 22 a 26 de outubro será a vez da capacitação “Inspeção predial e auditoria técnica predial”. Também haverá a 3ª etapa do Eneagrama, que acontecerá neste fim de semana, que tem como pré-requisito que o participante já tenha realizado a 1ª e a 2ª etapa. Mais informações: uniconstruir@sindusconce.com.br, secretaria@uniconstruir.com.br e pelos telefones (85) 3456.4061/4084.