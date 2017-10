10:00 · 13.10.2017

Sucesso em 2016, a campanha BSPAR Decora está de volta ao mercado imobiliário cearense em outubro. Como forma de estimular a aquisição de empreendimentos, a BSPAR Incorporações vai presentear os compradores com um bônus que pode chegar a até R$ 300 mil. O prêmio deverá ser utilizado pelo cliente na decoração do apartamento. A campanha é válida para os empreendimentos La Veritá Residenziale (foto acima), Campobelo Condomínio Parque, Botânico Condomínio Parque, Antônio Martins Condomínio e Lazuli Residence. Esses empreendimentos estão expostos no Stand Interativo da BSPAR, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Praça do elevador panorâmico) até o dia 29 de outubro.

CBIC lança campanha de prevenção a acidentes

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) lançou no último dia 10, em Brasília, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção. O lançamento ocorreu durante o III Encontro Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, cujo tema central era “Edificar o trabalho”. A campanha será desenvolvida pela CBIC com o Sesi Nacional, os Serviços Sociais da Indústria da Construção (Seconcis) e o Ministério do Trabalho (MTE). “Essa é uma ação estratégica para o nosso setor, que tem buscado avanços no campo da saúde e da segurança do trabalhador da Construção”, diz o Presidente da CBIC, José Carlos Martins.

Enbraci 2017 reúne corretores de todo o Brasil

Corretores de imóveis cearenses participaram, na semana passada, em Brasília, do Encontro Brasileiro do Mercado Imobiliário (Enbraci 2017), organizado pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci). Com o tema “As Melhores Práticas do Mercado Imobiliário Nacional e Internacional”, o evento reuniu profissionais do segmento imobiliário de todos os Estados brasileiros. Palestrantes abordaram temas como o que oferecer ao cliente para se destacar no mercado, consórcios, financiamentos e expansão do setor. Um dos destaques foi o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio de Carvalho.

Brasil é destaque no Prêmio FIIC, na Argentina

A Pontal Engenharia, de Goiás, foi uma das três empresas latinoamericanas agraciadas com o Prêmio FIIC de Responsabilidade Social. A premiação aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, após a abertura do 31º Congresso Interamericano da Indústria da Construção, que aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro e contou com a presença da Vice-Presidente da República da Argentina, Gabriela Michetti. A premiação consiste em agraciar empresas que desenvolvem projetos na área socioambiental para seus colaboradores e para a sociedade. As outras agraciadas foram a construtora Gardilic, do Chile, e a construtora Dolar Especialidades, do México.

Mãe Rainha Urbanismo lança produtos em Crateús

A Mãe Rainha Urbanismo consolida sua presença na microrregião do Sertão de Crateús com dois empreendimentos. A urbanística está presente na região com os loteamentos Morada dos Ventos I e Morada dos Ventos II, este recentemente entregue. O imóvel chega à localidade impulsionado pelo sucesso de vendas do seu antecessor. Com 1.109 lotes divididos em uma área total de 496.640,59m² (equivalente a 49,66 hectares) pronto para receber as primeiras edificações e com estrutura de comercialização completa.