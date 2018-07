11:14 · 06.07.2018

A Construtora Mota Machado encerrou o mês de junho com a entrega do Contemporâneo Condomínio Design (foto). O evento, no último dia 28, teve proprietários, convidados e colaboradores da construtora. O empreendimento (Rua Carolina Sucupira, 505 - Aldeota) tem uma torre com dois apartamentos por andar. Conta com hall social exclusivo, sala de estar panorâmica, varanda gourmet e dois andares de subsolo. Para a área de lazer, são mais de 2.000 m² com praças e jardins, deck gourmet com churrasqueira, piscinas, entre outros itens.

Greve afetou a indústria da construção em maio

A indústria da Construção Civil sofreu prejuízos com a greve dos caminhoneiros, que se estendeu pelos últimos dez dias de maio. A interrupção no transporte causou queda da atividade, que recuou 2,5 pontos, de 46,9, em abril, para 44,4, em maio, na maior retração desde 2014, quando o indicador apresentou queda de 3,6 pontos. Os dados são da pesquisa Sondagem da Indústria da Construção, da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A capacidade de operação ficou em 57% (43% das máquinas, equipamentos e pessoal estiveram fora de operação, em maio).

Estudo revela déficit no investimento em saneamento

Para universalizar os serviços de saneamento básico e atingir a meta do Plano de Saneamento Básico (Plansab) do Governo Federal de garantir que, até 2023, 100% do território nacional seja abastecido por água potável e, até 2033, que 92% dos esgotos sejam tratados, o Brasil precisa ampliar em 62% o volume de investimentos na área – R$ 21,6 bilhões por ano. É o que revela o estudo “Saneamento Básico: uma agenda regulatória e institucional”, da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entre 2010 e 2017, a média anual de investimentos foi de R$ 13,6 bilhões. Se o investimento for mantido, a meta só será atingida em 2050.

Programa Avançar Cidades chega à sétima fase

O Ministério das Cidades divulgou a sétima lista de propostas pré-selecionadas no programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana. A lista contempla 69 municípios, com 77 propostas, totalizando R$ 472 milhões em investimento. O programa já pré-selecionou 684 propostas, com investimento de R$ 4,6 bilhões em mobilidade urbana. Serão financiadas obras de pavimentação de vias urbanas, estações e abrigos para sistemas de transporte público coletivo, calçadas com acessibilidade, ciclovias, ciclofaixas e bicicletários, sinalização, iluminação, drenagem e arborização, além da elaboração de projetos executivos e de planos de mobilidade urbana.

Outdoor Social vê alta no consumo de comunidades

O Outdoor Social, negócio pioneiro em publicidade nas comunidades que também avalia o consumo nas classes D e C, avaliou o potencial de consumo estimado das comunidades brasileiras no segmento de material de construção para 2018. A projeção é otimista e aponta para potencial de R$ 7,9 bilhões no segmento, um aumento de 6,3% se comparado a 2017, quando as comunidades apresentaram potencial de R$ 7,3 bilhões. Os dados são referentes aos investimentos das famílias em reformas de imóveis e manutenção do lar. De acordo com o estudo, as comunidades localizadas na Região Nordeste apresentam potencial de R$ 2 bilhões na categoria. A comunidade Pirambu, na Zona Oeste de Fortaleza, tem potencial de consumo de mais de R$ 25 milhões no segmento para 2018 - crescimento de 6,2% em relação a 2017.