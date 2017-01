Últimos dias de inscrição para a procurador

00:00 · 14.01.2017

Este concurso é composto de prova objetiva, discursiva, e avaliação de títulos. A primeira etapa está prevista para acontecer em 09 de abril ( Foto: Bruno Gomes )

Quem pretende ingressar na carreira de procurador do município tem as 18h do dia 18 de janeiro (quarta-feira) para se inscrever no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, cujo objetivo é selecionar cinco novos servidores.

Para participar é preciso ser bacharel em Direito e ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os aprovados farão jus a salários de R$ 24.115 mensais, em jornadas de trabalho de 30 horas por semana.

A taxa para se candidatar no concurso é de R$ 140 e a inscrição deve ser realizada no site do Cespe/UnB (www.Cespe.Unb.Br), organizador do processo seletivo. O pagamento da taxa poderá ser efetuado até 2 de março.

Processo seletivo

Primeira etapa da seleção, a prova objetiva será aplicada no dia 9 de abril, no turno da tarde, e terá duração máxima de cinco horas. Informações a respeito do horário e dos locais da avaliação serão divulgadas a partir do dia 29 de março, no site do Cespe/UnB.

O exame objetivo será composto por 200 questões das disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Financeiro, Direito Tributário, Direito Ambiental e Direito Urbanístico.

A prova discursiva compõe a segunda fase do concurso da Prefeitura de Fortaleza, marcada para o dia 21 de maio, no turno da tarde. Nela, será proposta a redação de uma peça jurídica de até 90 linhas e mais quatro questões a serem respondias em até 15 linhas cada.

Por fim, os aprovados na prova discursiva passarão pela avaliação de títulos, para critério de classificação. A validade deste certame é de dois anos.