UFPI seleciona 11 professores

00:00 · 08.04.2017

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) está com inscrições abertas para um concurso destinado a preencher 11 vagas de professor, sendo duas reservadas a negros e duas a pessoas com deficiência.

Com lotação em Teresina e Picos, as ofertas são para as áreas de atenção primária em saúde (3 postos), bases dos processos biológicos II (1), bases dos processos de agressão/defesa e proteção II (1), bases dos processos psicossociais (1), habilidades médicas/clínica médica (3), habilidades médicas/ ginecologia e a obstetrícia (1) e teoria sociológica (1).

Destinadas a docentes com ensino superior e, em alguns casos, especialização, mestrado ou doutorado, as oportunidades apresentam salários que variam de R$ 2.293,41 a R$ 9.114,67, a depender da titulação e carga horária de cada função.

Presenciais, as inscrições seguem disponíveis até 17 de abril. As taxas custam entre R$ 63 e R$ 215, variando conforme a formação requerida para cada vaga.

O atendimento ocorre no setor de protocolo geral da universidade, no campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30.

A seleção compreenderá três fases: prova escrita, em 21 de maio; prova didática, em 24 de maio; e análise de títulos, cujos documentos deverão ser entregues no ato da inscrição.

O concurso da UFPI terá validade de um ano, prorrogável por mais um, a critério da universidade, conforme estabelece o edital.