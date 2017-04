Trinity College tem bolsas para brasileiros

00:00 · 08.04.2017

Estudar na Irlanda é o seu sonho? A Trinity College Dublin, em parceria com a LAE Educação Internacional, está com duas bolsas parciais para mestrado abertas exclusivamente para estudantes brasileiros. As inscrições vão até 30 de abril.

Considerada uma das melhores universidades da Irlanda, a Trinity possui cursos nas áreas de Artes, Humanidades, Engenharia, Ciências, Ciências Sociais e Saúde. As bolsas são no valor de 5 mil euros e são aplicadas a todos os programas de mestrado, exceto programas de business.

Para concorrer, é preciso apresentar o histórico escolar e diploma de graduação com tradução juramentada, prova de proficiência em inglês válida e documentos adicionais exigidos de acordo com o curso. O candidato deve entrar em contato com a LAE, que presta assessoria gratuita durante o processo, para realizar a matrícula.

Quem quiser saber mais sobre a universidade, poderá participar da palestra online que a Trinity realizará no dia 25 de abril, às 20h.

É preciso se inscrever com antecedência, porém, a inscrição é gratuita.

O campus da Trinity College Dublin ocupa 190 000 metros quadrados e atrai muitos turistas pelos seus interessantes edifícios, tanto os antigos quanto os modernos, situados em volta de espaços relvados amplos e de dois campos de desporto.

Http://www.lae-edu.com.br/estudar-irlanda/trinity-college-dublin