Trainee: SAS com inscrições abertas até o dia 20

00:00 · 05.05.2018

O SAS Plataforma de Educação ainda está com inscrições abertas para a 8ª edição do seu programa de trainee. A empresa busca talentos de todo o Brasil que apostem na construção de uma carreira profissional em uma companhia de soluções para Educação. As inscrições podem ser feitas até 20 de maio.

Para participar é preciso estar no último ano de qualquer curso universitário ou ser graduado há no máximo dois anos.

O programa tem a duração de um ano e a expectativa é de que sejam contratados doze trainees para trabalharem em São Paulo (SP) ou Fortaleza (CE). O trainee passará por diversas áreas da companhia até alocar-se em um setor. Ao final, os dois trainees responsáveis pelos melhores projetos ganharão bolsas de MBA.

www.traineesas.com.br